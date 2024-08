Camioneros se suman a la caravana en Bucaramanga contra el alza en precio del diésel

Bucaramanga

El gremio de transportadores en Santander está dividido. Un sector apoyó el paro nacional y convocó a una caravana en toda el área metropolitana de Bucaramanga para este viernes 30 de agosto.

Pero otro sector de conductores de carga rechazaron la convocatoria y manifestaron que no son todos los camioneros y demás transportadores que van a salir a manifestarse en contra del alza en el precio del diésel.

El Ministerio de Hacienda aseguró que el aumento de 2.000 pesos se vería reflejado en estos últimos días del mes e inicio de septiembre. Viene otro en el año 2025 iniciando el primer semestre, de 2.000 pesos también; y finalizando el año otros 2.000 pesos. Es decir 6.000 pesos más.

#ParoNacional | Conductores de vehículos de carga y buses también convocan a una caravana en la vía que comunica Bucaramanga con #Barrancabermeja, en el sector de la Lizama. pic.twitter.com/Z46QFjN8NY — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 30, 2024

Marcos Tovar expresidente nacional de la Asociación de Transportadores dijo en Caracol Radio que la invitación es a los conductores de todo tipo de vehículos y a las estaciones de servicio, “que nos apoyen a esta gran caravana por el no al alza de la ACPM”.

Explicó que la idea es salir a pintar en las principales calles del área metropolitana de Bucaramanga para tener la atención de la ciudadanía, en esta situación que le afecta el bolsillo según ellos a la comunidad en general. También hay marcha pacífica en la vía Bucaramanga - Barrancabermeja, en el sector del La Lizama.

“La gente se está organizando. Estamos resolviendo apoyos en todos los sectores en Santander”, manifestó Tovar.

La ruta sería empezando desde el norte de la ciudad por la Cemento, subiendo por el sector de La Virgen. Toman la carrera 15 y suben por el Bulevar Bolívar. Llegan al Mesón de los Búcaros y siguen por la carrera 27 en Bucaramanga. Finalmente tomarían la vía hacia Girón para llegar a la vía de Chimitá.

El encuentro es entre las 6 y 7 de la mañana este viernes. “El aumento del combustible no solo afecta el flete, sino el valor a pagar y los costos operativos de cada camión no sería rentable el movimiento atendiendo que haya un sistema integrado de costos eficientes de operación, pero no se ve reflejado al momento de recibir el pago”, comentó Tovar.

Sindicatos no apoyan el paro nacional

Por otro lado hay un sector de transportadores que manifestó su rechazo al alza, pero no se acogieron a la movilización convocada.

“Consideramos la inviabilidad de un alza actual al diésel sin resolver de manera inmediata todas las problemáticas que aquejan al camionero tradicional. Rechazamos los descuentos ilegales, el no pago de cargas y descargues. Se identificó anomalías por lo cual no se da incremento a los fletes. Las malas prácticas de empresa agremiada en Fedetranscarga, Colfecar, Defencar y en otras cargas y la cámara Intergremial del Transporte, Unidos. Las cuales no representan a los camioneros tradicionales”, indicó José Luis Prada, vocero en Santander del Sindicato Nacional de Conductores y Propietarios.

Explicó que no se acogen al llamado de la caravana que fue convocado también en distintas ciudades del país. “Somos el 80% del parque automotor de carga en Colombia. Solicitamos al gobierno la inclusión real y efectiva de los conductores y pequeños propietarios en la formulación implementación vigilancia y control de las soluciones a las problemáticas”.