El Centro Carter y la oposición venezolana se reúnen en el Congreso de la República

Hoy se cumple un mes de las elecciones en Venezuela, que de acuerdo con el CNE, arrojaron a Nicolás Maduro como presidente electo por un tercer periodo de seis años. Frente a esto, la oposición liderada por la líder, María Corina Machado convocó a unas nuevas manifestaciones en contra del régimen y el fraude electoral.

Desde las 8 de la mañana, La Plaza de Bolívar fue el escenario de un plantón y protesta simbólica que pretendía alzar la voz de miles de ciudadanos venezolanos que desaprueban el régimen de Maduro y que defienden a Edmundo González como presidente electo democráticamente el pasado 28 de julio.

El plantón consistió en globos blancos con nombres de las personas que han sido víctimas del régimen, han sido exiliadas o encarceladas. Un total de casi 1.674 personas han sido detenidas arbitrariamente e incluyen menores de edad, mujeres, indígenas y personas en condición de discapacidad. Dentro de los nombres se incluía el del líder opositor Freddy Superlano.

¿Qué dice la oposición?

Gaby Arellano, diputada independiente demócrata y exiliada del régimen también se pronunció en el marco del plantón de hoy. “Desde hace un mes, Maduro solo tiene el miedo para sostenerse porque no tiene pueblo, no tiene instituciones y sobre todo, no tiene un respaldo internacional”.

Arellano también hizo énfasis al mencionar que los ciudadanos que se encuentran en Venezuela no están teniendo acceso a la información, pues “solo se enteran por los mensajes de WhatsApp que le envía su familiar en el exterior”.

Además de los globos que fueron inflados paulatinamente por los asistentes que se acercaban al plantón, la comunidad venezolana alzó un cartel que rezaba “acta mata sentencia”, en referencia a que el CNE no ha compartido las actas de votación, que de acuerdo con la entidad dirigida por el régimen, dio por ganador electo a Nicolás Maduro.

María Corina Rivodo, directora de la ONG, Gran Acuerdo, “el régimen de Nicolás Maduro fracasó, la evidencia más grande es que han migrado más de ocho millones de venezolanos”.

De acuerdo con Luis Bustos de Ganó Venezuela y Subsecretario de la Asamblea Nacional de Venezuela, “vamos a entregar un dosier en la Comisión Primera de Representantes sobre lo que ha sucedido en Venezuela desde el 28 de julio hasta el día 26 de agosto”, en los que incluyen arrestos arbitrarios, censura en redes sociales, cancelación de pasaportes que prohíbe el ingreso de ciudadanos venezolanos al país caribeño.

También se le entregará a la Cámara “unos cromos en los que se muestra cómo votó la gente por González, cuál es el resultado de participación electoral”, afirmó Bustos. Esta información se construyó en un trabajo conjunto con el Observatorio Penal, la Universidad del Rosario y distintas fuentes verificadas que recolectaron más información.