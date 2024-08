Desde la amabilidad hasta palabras seductoras son afrodisiacos: Lau Souffront

Lau Souffront presenta su canción más reciente "Afrodisiaco" en la que aclara que no solo en lo romántico se puede ser sensual / Foto Lau Souffront

Afrodisiaco es la canción más reciente de la artista Lau Souffront en la que exalta las características de la pareja como la mejor forma de enamorar, pero no solo en los ámbitos romántico y sensual, también en los aspectos que hacen que surge la llamada química con las personas.

Comenzó en 2019 con el apoyo de Emanuel Briseño, amigo del padre de Lau y quien es muy cercano a su familia por preferencias espirituales. Reconoce que una vez contó con el acompañamiento musical sintió que ahora si comienza a despejar, tal como lo soñó.

Sobre el nacimiento de Afrodisiaco recuerda que ocurrió un día que tenía el ánimo bajo y que fue cambiado por una invitación de su esposo a romper la rutina, ese día en un restaurante de comida japonesa compartiendo con amigos se potencializó y surgió el sencillo.

Su gran proyección artística y aceptación en el público anglosajón y latino la traen a Colombia para lanzar su más reciente sencillo Afrodisiaco, una mezcla entre urban latín y afrobeat, que cuenta la historia de un amor imposible que solo vive en los sueños de la protagonista.

Lau Souffront cuenta ya con varias canciones en las principales plataformas como: Dijiste que me amabas, Mala de la cabeza, Love and affection, Un poco más, Fresas con crema, Medellín y su última colaboración No Se Toca junto al reconocido artista latino Lalo Ebratt, los cuales representan su esencia musical, el sonido que la identifica y su gran proyección dentro de la música Latina.

Recientemente Lau estuvo como invitada a la celebración de los 10 años de los Heat Latin Music Awards en Punta Cana, República Dominicana y ahora se prepara para su asistencia a los Premios Billboard y los Grammy Latinos.