Contraloría denuncia hallazgos por detrimento patrimonial en Telecomunicaciones de EMCALI

Cali

En un informe de auditoría publicado por la Contraloría de Cali, se da cuenta de la investigación que ha llevado a cabo sobre una alianza entre Empresas Municipales de Cali y TOWER 3 S.A.S

Según el documento, este contrato que estaba dispuesto a 20 años finalizó sin cumplirse los objetivos y sin representar un balance positivo para EMCALI el 22 de diciembre del 2023 de mutuo acuerdo.

El estudio de esta alianza comenzó por la denuncia que presentó al ente de control uno de los supervisores, quien expresó que sentía presión por parte de algunos funcionarios de EMCALI, entre ellos el gerente general, para finalizar el contrato sin que se hubiese cumplido el objetivo.

Así se muestra en el informe :

“para manifestar mi preocupación por la presión y el afán que ha ejercido sobre mí el secretario general de Emcali, señor Carlos Olmedo Arias Rey, el jefe de la unidad administrativa Luis Antonio Muñoz Pérez y el Gerente Fulvio Leonardo Soto para dar por Terminado anticipadamente el convenio de Alianza No. 400-CAE-1756-2020 suscrito con TOWER 3 S.A.S. He manifestado que no estoy de acuerdo con terminar el contrato sin que previamente se revise las condiciones técnicas, económicas y jurídicas relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y expectativas pactadas en dicha alianza”.

A su vez, el supervisor explica el objeto del contrato que, supuestamente no se estaba cumpliendo, además había solicitado a la empresa TOWER documentos e información que no fue suministrada:

“El objeto del convenio de alianza es: “Ejecutar el proyecto de implementación de un sistema de interconexión a instalar en las redes de telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP, para el interfuncionamiento de redes y la interoperabilidad de plataformas, servicios y/o aplicaciones que permite que usuarios de diferentes redes se comuniquen entre sí o accedan a servicios prestados por los proveedores de estos servicios, procediendo por parte de TOWER ONE WIRELESS COLOMBIA S.A.S., a la instalación y/o cambio de postes multipropósito dentro del área de cobertura de telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP (Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí y Puerto Tejada), de acuerdo con las disposiciones contenidas en esta alianza y sus anexos”, con un plazo de veinte (20) años.”

El supervisor del contrato identificó que las torres, que debían tener la fibra óptica de EMCALI, no contaban con ella, por lo cual la empresa dejaba de generar ingresos a través de la alianza “ninguna de las torres tiene la fibra de Emcali sino de otros operadores y es el reclamo que he realizado a TOWER para que cumplan con estas obligaciones y que EMCALI pueda percibir los ingresos proyectados”.

Otra de las personas que había llamado la atención sobre este contrato fue la concejal María del Carmen Londoño, quien explica que la empresa TOWER 3 S.A.S debía instalar 200 postes, lo cual se hizo de manera inadecuada y con intensiones que no generaron recursos a EMCALI “de forma fraudulenta aprovecharon la infraestructura pública de la ciudad para lucrarse” afirma la concejal Londoño.

Por su parte, la Contraloría informó que hizo 11 hallazgos que revelan distintas irregularidades en la operación de la empresa TOWER 3 S.A.S generando un presunto detrimento patrimonial de $ 21.965 millones de pesos.

Entre las inconsistencias se encuentran: tanto la ejecución de la alianza como la terminación se dio sin el cumplimiento de requisitos; también se presenta una inconsistencia en la liquidación financiera; la ubicación de las torres no se hizo acorde a las licencias y tampoco contaba con pólizas de responsabilidad civil; a esto se suma que en 14 de las torres “se encuentran energizadas con cobro de tarifa residencial y no comercial”, explica la Contraloría, donde se encontraron diferencias hasta de $15 millones de pesos.

La concejal María del Carmen Londoño, hizo el llamado a que se definan responsabilidades y se sancione a los funcionarios que, con este contrato y su terminación sin los requisitos, afectaron los recursos y el patrimonio de la ciudad.