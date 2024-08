Con notas cariñosas, morosos de libros pueden justificarse para evitar sanción en Medellín

Medellín, Antioquia

Como campaña de amnistía para que los usuarios y usuarias morosos queden libres de sanción, y con el objetivo de recuperar los libros que no han sido entregados, la Secretaría de Cultura de la alcaldía de Medellín anunció la estrategia “Déjalos que vuelvan”, en la cual las personas deben devolver un libro de la Red de Bibliotecas de la ciudad que hayan prestado con una pequeña nota contando por qué el libro no fue regresado a tiempo.

Posterior a la entrega, y la evaluación de la validez de la nota, sanción será retirada para que vuelva a prestar, con el compromiso de regresarlo a tiempo, y en caso de haberlo perdido en su totalidad, deben reponerlo.

El secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Santiago Silva, brindó un reporte de cuantos libros han sido recuperados con la iniciativa, la cual inició a finales de agosto y se extiende hasta el mes de octubre.

“Con nuestra campaña “Dejalos que vuelvan” de notas amorosas que empezó el viernes 23 de agosto de 2024, regresaron 3.586 libros y hemos recibido toda clase de historias de por qué no habían regresado a tiempo. Invitamos a todos los oyentes para que se inscriban y disfruten de esta propuesta que lo que busca es conectar con la historia de nuestra ciudad y de nuestras bibliotecas como espacios que son habitados para fortalecer el tejido social en nuestro distrito”.

Notas como: “Estimada Biblioteca, me pasé un día para la entrega porque me sacaron una muelita”, “mi madrastra agarró la ropa sucia sin ver que ahí estaba el libro y lo echó a la lavadora” y “empecé a trabajar y no pude sacar el tiempo para traerlo” son algunas de las justificaciones de los usuarios por la mora en la entrega de los libros expuestas en las notas.

A pesar de esta medida, y la devolución de más de 3.500 libros, reportan que en la actualidad faltan por volver 18.742 textos a las estanterías distritales

Por último, explicaron que esta estrategia es parte del proyecto “Medellín, una historia contada desde las bibliotecas”, la cual busca hacer un homenaje al barrio, sus personajes e historias para dimensionar el espacio que ocupan las bibliotecas en las comunas y corregimientos y se llevará a cabo con diferentes actividades del 23 de agosto al 25 de octubre de 2024.