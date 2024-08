¡Imperdible! La exposición y muestra de los 70 años de la televisión colombiana en Armenia

ARMENIA

Desde hoy martes 27 de agosto y hasta el próximo sábado 28 de septiembre estará abierta al público, en la sede del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, la exposición itinerante sobre los 70 años de la televisión colombiana.

Una ventana hacia el mundo: 70 años de la televisión colombiana, es el nombre de esta muestra que llega al departamento del Quindío, liderada por la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano y con el apoyo de Telecafé, canal Zoom y la Universidad del Quindío.

La exposición consta de emblemáticas fotografías en gran formato, carteles de icónicas series emitidas a través de la caja mágica y algunos objetos que actúan como una retrospectiva de un medio de comunicación que revolucionó la cotidianidad nacional desde su aparición por primera vez el 13 de junio de 1954.

Don Chinche una de las series de la tv más recordada. Foto Adrián Trejos Ampliar

Los pasillos y paredes de la sede del Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío, ubicada en la carrera 16 # 20-15 de Armenia, se transformarán durante un mes en una sala de exposiciones, abierta al público, que les permitirá a los visitantes realizar un viaje fascinante en el tiempo para volver a emocionarse con tantas producciones que, a lo largo de siete décadas, los hicieron reír, llorar y aplaudir.

Horario para visitar la exposición

Lunes a viernes 8 am a 12 pm y 2 a 9 pm.

Sábados 8 am a 12 pm.

Alejandra Falla directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombia

Como usted saben este año se cumplen los 70 años de la televisión en Colombia y la Fundación patrimonio fílmico colombiano guarda gran parte de ese acervo que nos cuenta la historia de este importante medio de comunicación, nosotros arrancamos la celebración con una exposición en la ciudad de Bogotá y un evento muy grande que hicimos con el ministerio de las tecnologías y de la Información y Comunicaciones y nos pareció muy importante pensar en descentralizar la celebración, así que, pues la gerente de Telecafé con quien tengo una alianza estratégica de hace muchos años nos conocemos del medio, se nos ocurrió que era muy interesante poder traer al Eje Cafetero esta exposición que es un homenaje, por supuesto a la televisión.

Y agregó´” pero en Armenia se nos ocurrió con un elemento adicional y es que pudiésemos dentro de esa historia registrar también lo que ustedes ven aquí a mis espaldas que es la historia de Telecafé que este año va a cumplir 32 años y que incluyera también otro aliado de la Fundación y de los canales regionales que es el Canal Universitario ZOOM, que hoy cumple en este año también 15 años de vida. Entonces hicimos una exposición expandida en esta exposición, vamos a encontrar registros fotográficos de los primeros momentos de la televisión colombiana incluyendo Telecafé el Canal Universitario zoom, vamos a encontrar también objetos que dan cuenta de su historia como ha ido transformándose”

La televisión colombiana ayer, hoy y siempre

Poder ver esa historia también una desde una perspectiva de la evolución tecnológica que ha tenido la televisión y yo siento siempre que las conmemoraciones como estas siempre tienen que ser como un momento también de reflexión hacia el futuro, la memoria no tiene sentido, si no nos sirve para reflexionar sobre el futuro, por eso creo que la gente se equivoca cuando cree que la memoria es un tema del pasado, no la memoria es un tema que nos ubica en el hoy pero que sobre todo nos ayuda a reflexionar sobre el futuro.

La TV colombiana tiene reconocimiento internacional

Creo que es muy importante mencionar que la televisión colombiana es una televisión que tiene hoy un reconocimiento internacional muy destacado, así que pues creíamos que poder hacer esta exposición en este escenario el Instituto de Bellas Artes que es absolutamente adecuado, es también rendir un homenaje a ese aporte de las regiones a la construcción de la televisión colombiana y también conocer un poco también de esos grandes, actores y actrices que estuvieron en esa pantalla chica, que ahora los muchachos no los conocen, no los identifican no, pero por supuesto, o sea, yo que tengo una hija joven y la llevo a estas exposiciones, le digo, Carlos Muñoz y me mira como obviamente y ese quién. Y le cuento que fue declarado el actor del siglo en el siglo 20, porque ya estamos en otro siglo y obviamente es muy importante, siempre creo reconocer el origen valorar el origen resaltar la importancia de esos pioneros de la televisión en Colombia.

Invitación

Alejandra Falla directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombia expresó que hay aquí una hay una muestra fotográfica muy importante de esos primeros momentos y de esa historia de la televisión colombiana hay además, un complemento extraordinario con objetos que hacen parte de esa vida técnica de la televisión y sus distintas transformaciones y bueno es una oportunidad única para no perderse esta exposición, venir en familia, el Instituto de Bellas Artes de la Universidad del Quindío a quien agradecemos habernos acogido en este espacio que es un espacio hecho para hacer exposiciones, así que realmente no se lo pierdan, hay que venir.