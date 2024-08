Fiscalía pide condenar por narcotráfico a León Fredy Muñoz, actual embajador en Nicaragua

Judicial

En audiencia realizada este martes 27 de agosto, la fiscal Marlenne Orjuela Rodríguez, le pidió a la sala de primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que impongan una pena entre 9 y 11 años de prisión y una multa de entre 124 y 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de llevar consigo a León Fredy Muñoz, actual embajador de Colombia en Nicaragua Nicaragua.

El pasado 31 de mayo de 2018, el diplomático fue detenido con 146 gramos de cocaína en el Aeropuerto José María Córdoba de Medellín, de un vuelo proveniente de Bogotá.

Así se defendió el diplomático ante la Corte Suprema:

“Le digo con toda honestidad, yo no conocía ni siquiera la cocaína, cuando me muestran esa vaina ya pues ni sabía que era eso, jamás en la vida, nunca en la vida he consumido eso, incluso de lo que yo les decía y a todo el mundo, o sea háganme pruebas, yo les decía a la misma Fiscalía, al mismo momento, a la Corte, les decía háganme polígrafos, háganme lo que quieran, averígüenme mi vida, destapen mi vida (...) jamás he dañado a alguien con una sustancia”, dijo León Fredy Muñoz, actual embajador de Colombia en Nicaragua Nicaragua.