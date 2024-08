Expresidente de Nacional reveló su plan para superar la hegemonía de Millonarios y América

Víctor Marulanda, expresidente del Atlético Nacional, habló en exclusiva con el El VBAR de Caracol Radio sobre la complicada situación actual del club y aprovechó para hablar un poco sobre el proyecto que tuvo durante su tiempo en el equipo.

También dio su opinión sobre la salida de último momento de Pablo Repetto, quien dejó su cargo como entrenador del cuadro paisa. Las razones que se conocen de su renuncia se basan en que no estaba conforme con el juego del equipo. Pero, adicionalmente, parece ser por un mal manejo del plantel.

¿Qué técnico contrataría Efraín Juárez o Gerardo Bedoya?: “En estos momentos, conozco más a Gerardo, acá es un tema netamente de conocimiento, sé la personalidad, sé que le gusta jugar. He visto jugar los equipos de Gerardo, pero no he visto los del otro entrenador”.

Situación actual de Nacional y lo que ha cambiado desde entonces: “Hay historias que contar que son positivas, son buenas, así como hay unas que no son tan buenas. Frente al tema de los proyectos al interior del club, uno de eso no puede hablar porque cuando estábamos tuvimos un proyecto muy ambicioso, muy ganador. América y Millonarios en ese entonces estaban por encima, eso casi que nos obligaba a buscar un título cada año, pero luego también queríamos ser protagonistas en Suramérica. Estando desde afuera puede ver unos cambios de un lado para otro, los técnicos que han pasado, las metodologías de entrenamiento y todo eso es lo que lo deja a uno extrañado y sorprendido”.

Razones para no seguir por ese camino: “En Nacional tuvimos unos logros importantes hasta el 2016, por títulos. Sin embargo, desde ese año, no vimos un poquito más allá de lo que fue ese gran logro que fue la Copa Libertadores y todos nos montamos en Japón. Desde ahí, hubo momentos muy difíciles, Nacional no encontró esos resultados y también se generó un tema de costos altos. Por eso uno debe contar la buena historia, pero también hubo un momento duro. En 2018, es cuando Nacional entra en esta situación que ahora estamos viviendo, esperemos que la próxima persona que llegue lo haga de la mejor manera”.

¿Algo extra futbolístico para que saliera Repetto?: ”Debió haber pasado algo, el fútbol y la vida son momentos, este no era el momento, debió ser antes. Pero hay un día a día que se construye con entrenamiento, con reuniones, algo que no son solamente los partidos. Por eso, para mí, sí tuvo que haber pasado al extraordinario”.