Desabastecimiento de combustible, ¿se reconocen responsabilidades políticas?

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura en el país. El manejo de la crisis, la negación de la realidad y las responsabilidades ante un panorama en el que frente a la escasez de combustible se ha generado una ola de cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas. Se analizaron otras conductas desde el Gobierno en el que las tesis y respuestas del Ejecutivo se chocan con la realidad: el OCAD, el sector energético y los pasaportes.

Lo que dicen los panelistas

Catherine Juvinao, representante a la Cámara por la Alianza Verde, planteó que como ciudadana siento que el Gobierno nos aplica gaslighting, “si este Gobierno comete un error y tiene una salida en falso, termina diciendo que es una alucinación, que es un golpe blando y el que tiene la verdad es el Presidente”.

Manifestó que ojalá se den las investigaciones porque no se puede estar cometiendo errores y salidas en falso asustando a la gente, “hablan de inversiones forzosas y después dicen que se genera pánico y que no se quiso decir eso”. Resaltó que si el Gobierno tuviera la información de lo que estaba pasando, “cómo nos explicamos que Aerocivil y MinTransporte diga cosas contrarias a lo que dicen tres horas después, ¿El combustible aparece en tan poco tiempo?” Por último, dijo que el Gobierno está en la dinámica de negar la realidad, “el Presidente está metido en las narrativas y los hechos no importan. Tienen el descaro de decir que las cosas no son así cuando la gente padece los problemas”.

Para Juan Pablo Estrada, abogado, profesor universitario, experto en derecho público, responsabilidad contractual y extracontractual, el Gobierno solo acierta cuando rectifica, “la Aerocivil dice que se pueden tomar medidas de excepción, se evidencia que no hay combustible para los aviones y Ecopetrol dice que corre a importar combustible”, con lo cual, aseguró que es indiscutible que pasó algo, “pero la forma como manejan la crisis es equivocada, hay descoordinación total, es evidente la poca comunicación con los ministros y se generan estas circunstancias que son evitables”.

De otro lado, dijo que el Gobierno debió decir que sí hubo fallas, que va a solucionar y que importará, “pero uno creería que es un problema de director de orquesta en la cabeza de los ministerios y en la presidencia”.

En cuanto a las investigaciones, comentó que a todos se les tiene que presumir la inocencia, “habrá varias líneas de investigación, pero las superintendencias terminarán siendo validadoras de la tesis que tiene el Gobierno”, además, señaló que podría haber investigación de la Procuraduría a los funcionarios que debían determinar que el combustible estuviera disponible o que en Fiscalía se investigue la supuesta articulación de un sector de la economía para afectar la imagen gubernamental.

Ricardo Ávila, periodista, economista, consultor y analista senior en El Tiempo, catalogó lo ocurrido como una especie de comedia de equivocaciones y con muchos actores, “no es el primer caso de esta administración que tiende a equivocarse en el manejo de situaciones críticas”. Destacó que cuando se registran hechos como la intervención en tarifas de electricidad, se observa una manera de entender las situaciones con análisis que no están apegados a la realidad y en el que se culpa a terceros. Aclaró que es claro que hubo una señal de intimidación a eslabones de la cadena que los lleva a reaccionar bajo la amenaza de recibir un garrotazo y, “en ese sentido, ante la afirmación que no hubo problema en abastecimiento, aceptan esa posición”.

Comentó que hay un patrón de comportamiento en el sentido de invertir la carga de la prueba, “el tema de pasaportes sigue en vilo y ahí uno ve incapacidad por prejuicios, falta de experiencia o ineptitud”.

Juan Alberto Londoño, abogado, exviceministro de Hacienda y experto en Hacienda Pública, asuntos Económicos, Energéticos y Regulatorios, manifestó que hay un problema estructural en el país, pues solo Ecopetrol puede refinar combustible JET A1, “a pesar de los llamados de algunos sectores para poder importar combustible JET A, hoy no hay reglamentación de emergencia para atender esta situación”. Con lo cual, comentó que ahora que Ecopetrol dice que trae 100 mil barriles y las aerolíneas y comercializadoras se gastan lo que tienen, diciendo entonces que la crisis está superado. Manifestó que instalar un PMU evidencia que hay una crisis, “lo más grave es que se le advirtió al Gobierno sobre la producción y decían que cada vez tienen menos disponibilidad, pero lo más grave aún es la narrativa de animadversión por el sector privado”.

También destacó que ve algo de susto de las empresas porque la superintendente Rusinque dice que los va a fregar, “ya les envió una amenaza. Las empresas están asustadas de mostrar las cartas que ya enviaron”.

Frente a las conductas del Gobierno, dijo que es evidente que hay gran incapacidad, “han puesto personas que no estaban preparadas para unos cargos muy importantes o no han encontrado funcionarios para sectores como la CREG”.