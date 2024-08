¿Qué dijeron los venezolanos en Quindío sobre ratificación de elección de Nicolás Maduro?

ARMENIA

Desde la Asociación de Venezolanos en el Quindío temen que ante la ratificación de Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela ahora si haya incremento de la migración en la frontera con Colombia.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Deixon Romero, coordinador de la Asociación de Venezolanos del Quindío luego de que la semana pasada el tribunal superior de Venezuela ratificara a Nicolás Maduro como presidente electo de ese país.

El líder de los venezolanos indicó “esto no hace más que evidenciar que efectivamente todos los poderes en Venezuela están secuestrados, no hay una separación de poderes, no hay una individualidad de la institución y efectivamente estamos ante un régimen dictatorial. Ahí no hay espacio ni cabida para la duda, o sea, ya se concreta todo lo que nos nosotros venimos diciendo desde un principio y nada, o sea, se sigue haciendo el trabajo, se sigue ejerciendo la presión para que haya una reacción dentro de Venezuela que busque la forma de realizar esa transición democrática esa transición pacífica, que todos estamos anhelando.

Sobre el riesgo de migración

Sencillamente eso hasta ahora ya tenemos información de que si hay cierto movimiento en frontera de ya personas venezolanas saliendo de Venezuela más sin embargo, todavía no podemos hablar de un incremento en la migración, ha habido mucho que fueron a votar, hubo muchos que fueron a tratar de hacer el cambio en Venezuela por su connotaciones o por sus este situaciones personales les toca regresar a donde de donde salieron, pero esperamos que prontamente se pueda realizar esa transición en Venezuela que evite que haya ese incremento de migración, ojalá que esto se dé de esa forma.

Cabe recordar que en el Quindío hay más de 20.000 ciudadanos venezolanos radicados.