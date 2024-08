‘La Ruta del Corazón’ beneficiará a cientos de niños en Norte de Santander

Cúcuta

La Gobernación de Norte de Santander realizó el lanzamiento de ‘La Ruta del Corazón’ con la Fundación Cardioinfantil, una brigada de diagnóstico cardiovascular que se realizará los días 4 y 5 de octubre.

Estas jornadas se llevarán a cabo en el Hospital Universitario Erasmo Meoz y se espera pueda beneficiar a niños con cardiopatías de todos los municipios del departamento por medio de la gestión de las administraciones y las diferentes instituciones.

“Hacemos una invitación a todo el departamento, todos los entes, para que nos puedan ayudar a canalizar estos niños y poder desde todos los rincones del departamento, mostrar dónde hay un niño enfermo del corazón, que tenga cardiopatías y que efectivamente desde aquí, desde el despacho de la gestora social, podamos también canalizarlos y darle la oportunidad de que se inscriba, para que sea valorado totalmente gratis en el hospital y posteriormente, los niños que presenten mayor incidencia en el tema, serán trasladados totalmente gratis a la ciudad de Bogotá donde son operados en la cardioinfantil” dijo Cecilia Soler, gestora social del departamento.

En 16 campañas que se han realizado a lo largo de los años, 325 niños se han visto beneficiados. Sus padres manifiestan el agradecimiento a estas oportunidades de vida y una buena salud que se les brinda a sus hijos.

“Agradecida con ellos, con el programa, con la gestora, porque gracias a ellos mi hija pudo recibir este beneficio. Años de espera y por fin pudo ser atendida, priorizada porque ya no me daban esperanzas de vida para ella, que en cualquier momento Dios se la podía llevar, pero gracias al programa y todos los que patrocinan, no fue así” dijo a Caracol Radio Carmen Castellanos, madre de una de las menores beneficiadas.