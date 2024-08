Cierres en la vía Bogotá - Villavicencio por mantenimiento en el Puente Militar: ¿Cuándo?

Bogotá

Coviandina anunció que a partir del 26 de agosto y por un periodo de 10 días se realizará el mantenimiento integral del puente metálico número dos que atiende el sentido Villavicencio- Bogotá.

Esta medida obliga a realizar pasos alternos en horarios establecidos por el puente metálico número uno tanto para el sentido Villavicencio Bogotá como para el sentido Bogotá Villavicencio. Estos cierres se realizarán en cuatro turnos que tendrán una duración de dos horas para ambos sentidos.

En los horarios de restricción solamente se va a permitir la movilidad de los vehículos de los municipios que están en inmediaciones del puente metálico número dos. Es decir, en el sentido Bogotá Villavicencio van a poder circular para Chipaque, Cáqueza, Puente Quetame y algunas veredas arriba del peaje de Naranjal.

En tanto que en el sentido Villavicencio Bogotá lo van a poder hacer para los municipios de Guayabetal y para la Vereda de Pipiral.

¿Cómo serán estos turnos?

Sentido Bogotá - Villavicencio

- Turno 1: Desde la 1:00 am hasta las 3:00 am

- Turno 2: Desde las 7:00 am hasta las 9:00 am

- Turno 3: Desde la 1:00 pm hasta las 3:00 pm

- Turno 4: Desde las 7:00 pm hasta las 9:00 pm



Sentido Villavicencio - Bogotá

- Turno 1: Desde las 5:00 am hasta las 7:00 am

- Turno 2: Desde las 11:00 am hasta la 1:00 pm

- Turno 3: Desde las 5:00 pm hasta las 7:00 pm

- Turno 4: Desde las 11:00 pm hasta la 1:00 am



Es importante que esté atento a las indicaciones que dará la dirección de tránsito y transporte y el personal de concesionario durante la duración de estos cierres.