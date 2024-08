Exclusivo: Habló ‘Worldcoin’, la empresa que compra iris con criptomonedas

Bucaramanga

Toda una polémica se ha generado en el país luego de que se conociera la llegada de la empresa Worldcoin que se dedica a escanear el iris de las personas y que para que las personas accedan a esto, les dan una retribución en criptomonedas. Caracol Radio habló en exclusiva con uno de los voceros de esta compañía.

Caracol Radio: ¿Qué es Worldcoin?

Worldcoin: Worldcoin es un proyecto cuyo objetivo principal es desarrollar una forma confiable de demostrar que una persona es, efectivamente, un ser humano y no una inteligencia artificial o un bot. Para lograr esto, Worldcoin utiliza un proceso de verificación biométrica que implica tomar una fotografía de alta resolución del iris. Este proceso de verificación genera un “pasaporte digital” que certifica la humanidad del individuo preservando su privacidad y anonimato. La idea detrás de Worldcoin es preparar a la humanidad para un futuro donde la inteligencia artificial será cada vez más sofisticada y será necesario diferenciar humanos únicos y reales de bots en espacios digitales.

Caracol Radio:¿Hace cuánto están en Bucaramanga?

Worldcoin: Los servicios de verificación de humanidad de Worldcoin llegaron a Bucaramanga en Agosto de 2024

Caracol Radio: ¿Para qué se escanea el iris y cómo es el proceso?, ¿cuánto dura el procedimiento?

Worldcoin: La prueba de humanidad consiste en la toma de una fotografía de alta resolución del iris, se hace en los centros de verificación a través de un dispositivo llamado Orb, que mediante una prueba de conocimiento cero (ZKP por sus siglas en inglés), permite a los individuos demostrar que son humanos manteniendo su privacidad.

El proceso dura tan solo un par de minutos y una vez se toma la fotografía el Orb convierte la imagen en un código que queda vinculado al World ID o pasaporte digital y borra toda la información del usuario.

La tecnología detrás del orb (el equipo) fue diseñada por Tools For Humanity, empresa de tecnología colaboradora principal del proyecto Worldcoin, con sede en San Francisco, California, Estados Unidos.

Caracol Radio: ¿Esta empresa es legal?

Worldcoin: Worldcoin está comprometido con la protección de la privacidad individual y con el cumplimiento de todas las leyes aplicables en los países donde opera, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales de Colombia. El proyecto se adhiere a algunas de las regulaciones de protección de datos más estrictas del mundo, incluidas el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea, la Ley de Protección de Datos de Kenia y la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326 de Argentina.

Tools for Humanity, la empresa de tecnología que respalda el desarrollo inicial del protocolo Worldcoin, fue fundada en 2019 por Alex Blania (CEO) y Sam Altman (cofundador). La empresa está constituida en Estados Unidos y Alemania, con sedes en San Francisco, California, y Erlangen, Alemania.

Caracol Radio: ¿Es cierto que pagan a quien permita el escaneo del iris?

Worldcoin: No. Worldcoin no paga ni otorga dinero por sus servicios de verificación de humanidad (PoP, por sus siglas en inglés). El objetivo del proyecto no es que las personas intercambien su iris por dinero o por una moneda digital.

Para hacer que Worldcoin sea accesible y equitativo para todos los seres humanos, independientemente del origen o estatus, cuando una persona se verifica en un Orb y obtiene su World ID verificado (un tipo de pasaporte digital que confirma que es un ser humano único y no un bot en internet, preservando la privacidad y anonimato), esa persona puede optar por recibir un número de tokens Worldcoin (WLD). Este proceso es completamente voluntario y opcional. El propósito detrás de esto se alinea con el objetivo del proyecto: construir la red de identidad y financiera más grande e inclusiva del mundo. Worldcoin está desarrollando las herramientas que la humanidad necesita para prepararse para la era de la inteligencia artificial, empoderando a las personas con acceso a sistemas financieros y oportunidades que de otro modo no tendrían, mientras preserva la privacidad individual.

Caracol Radio: ¿Se habla que generalmente quienes acuden a su oficina en Bucaramanga, son habitantes en situación de calle, población venezolana y personas en situación vulnerable?

Worldcoin: Worldcoin fue concebido como una iniciativa inclusiva, abierta a todas las personas sin importar su origen o condición. Lamentablemente, hemos tenido conocimiento de casos en los que individuos en situaciones vulnerables están siendo presionados para participar. Estamos tomando medidas junto con nuestros operadores para prevenir estas prácticas y garantizar que Worldcoin sea una herramienta de empoderamiento para todos.

Caracol Radio: Sobre el escaneo, ¿una persona puede escanear el Iris varias veces y vender la información a otras empresas?

Worldcoin: No, el iris de una persona es único y contiene el más alto nivel de entropía que permite desarrollar una prueba de humanidad infalible, por lo que al generar la imagen en alta resolución el dispositivo asigna un código único que se asigna a un pasaporte digital específico, si la persona hace nuevamente el proceso de verificación, el dispositivo se da cuenta que ya tiene un código asignado y rechaza la operación.

Caracol Radio: ¿Es cierto que le cambian de ropa a los habitantes en condición de calle antes de entrar al centro comercial?

Worldcoin: Si bien no podemos controlar las acciones de terceros antes de que las personas ingresen a nuestros puntos de verificación, estamos implementando medidas rigurosas para prevenir que situaciones como las descritas en reportes de medios de comunicación sucedan. Nuestros equipos están siendo capacitados para identificar cualquier señal de coerción o manipulación, y estamos trabajando en estrecha colaboración con organizaciones locales para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los participantes y de la comunidad.

Caracol Radio: Expertos en TIC aseguran que es un peligro vender los datos biométricos y que nuestras identidades podrían estar en riesgo de caer a manos de cualquier persona, ¿es cierto?

Worldcoin: Al participar en Worldcoin, las personas no venden sus datos. Nuestro sistema no almacena información personal identificable. Solo verifica la singularidad de cada individuo, sin interés en conocer su identidad. Worldcoin se centra en la humanidad, no en la identidad.

Caracol Radio: ¿Nuestra identidad puede ser hackeada o venden la información a un tercero?

Worldcoin: La seguridad de los datos es la máxima prioridad de Worldcoin. Al no recopilar información personal identificable, se elimina el riesgo de que los datos puedan ser filtrados o utilizados maliciosamente. Worldcoin se enfoca en un objetivo muy específico: verificar la humanidad no la identidad.

Adicionalmente, el orb - dispositivo de alta tecnología usado para tomar la fotografía de alta resolución del iris - está diseñado con características avanzadas de privacidad y seguridad para prevenir el acceso no autorizado. De hecho, en 2023, Worldcoin contrató a los respetados expertos internacionales en seguridad independiente de Trail of Bits, una firma de seguridad líder que ha ayudado a asegurar algunas de las organizaciones y productos más atacados del mundo, para auditar el software del orb. ¿Los resultados? No se encontraron vulnerabilidades que pudieran ser explotadas para socavar los objetivos del proyecto. La auditoría confirmó que:

(1) El orb no extrae datos adicionales del dispositivo. (2) El código iris es manejado de manera segura. Más información y el reporte completo de la auditoría está disponible aquí .

Caracol Radio: ¿Se pone en riesgo las cuentas bancarias y las propiedades que una persona tenga?

Worldcoin: Worldcoin está diseñado para proteger la privacidad. Las personas que participan en el proceso de verificación de humanidad no venden ningún tipo de dato. Worldcoin no almacena ningún dato personal que pueda identificar a los usuarios, como nombre, dirección o cualquier otro dato. La información biométrica se utiliza únicamente para verificar la humanidad y se elimina inmediatamente después del proceso.