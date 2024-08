Zaray Mena representará a Boyacá en la NASA como parte del programa “She Is”

Sogamoso

Zaray Mena, una niña de tan solo 11 años de Sogamoso, Boyacá, ha sido seleccionada para participar en una experiencia única en la NASA, como parte del programa “She Is Astronauta”. Este proyecto, liderado por la Fundación She Is, ofrece a niñas y niños talentosas de varios países la oportunidad de sumergirse en el mundo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Zaray, la participante más joven de esta edición, viajará el 1 de septiembre a los Estados Unidos para unirse a otros 27 niños colombianos, así como a niñas de Ecuador, Perú y Panamá. Durante una semana, tendrán la oportunidad de aprender y participar en diversas actividades científicas y tecnológicas en las instalaciones de la NASA.

“Es una gran oportunidad,” expresó Alexandra Martínez, madre de Zaray, “Mi hija pasó por varios filtros y, gracias a Dios, quedó seleccionada. Estamos muy contentos y alegres con esta noticia. Zaray está emocionada de representar a Boyacá y a su Sogamoso natal.”

Zaray comenzó su preparación el año pasado, participando en programas como “Computadores para Educar”, que le dieron el impulso necesario para ser seleccionada en “She Is Astronauta”. Actualmente, asiste a clases virtuales impartidas por la Fundación She Is, donde se le enseña sobre ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería.

“Estoy lista para ir a la NASA,” comentó Zaray en entrevista en Caracol Radio. “Ha sido una experiencia maravillosa hasta ahora. Estoy aprendiendo mucho y he conocido a gente increíble. Mi sueño es representar a Boyacá y compartir lo que he aprendido con otros niños, para que también puedan alcanzar sus metas.”

" ya las maletas están listas, para el viaje”, aunque será un viaje sin la familia, sí será un orgullo y contará con el acompañamiento de todo Boyacá para esta increíble sogamoseña.

Frente a las actividades que se realizaran en la Naza, “todo va hacer sorpresa, pero lo que la fundación quiere es que aprendamos de ciencia, tecnología, matemáticas, para reforzar lo que vimos en las clases que estamos recibiendo”.

El viaje no solo representa una oportunidad de crecimiento académico para Zaray, sino también un logro significativo para Boyacá. La joven embajadora se ha propuesto llevar talleres a otros niños en su región, con el objetivo de enseñarles a hablar en público y a desarrollar confianza en sus ideas.

Con el apoyo de la Fundación She Is, Zaray Mena está lista para hacer historia como una digna representante de Sogamoso y Boyacá, en uno de los centros científicos más importantes del mundo.

“Estamos muy orgullosos de ella,” finalizó Alexandra. “Sabemos que esta experiencia abrirá muchas puertas para su futuro y para el de otros niños en Boyacá.”