Transportadores de carga advierten suspensión de actividades por aumento en ACPM

Cúcuta

Crece la preocupación en los transportadores de carga después del anuncio del nuevo aumento en el precio del ACPM, hecho de manera unilateral por el Gobierno Nacional.

Afirman que no se tiene proyectado una protesta por parte de los conductores, pero muchos de ellos sí han tenido o plantean suspender labores por lo poco rentable que será su negocio.

“Frente a una posible movilización, es algo que no está en cabeza de la asociación o de la Cámara Intergremial, porque vemos que todo el pueblo colombiano terminaría afectado y sencillamente al no ser rentable, nos veríamos abocados a apagar nuestros motores, porque sencillamente a pérdidas no podríamos trabajar” dijo a Caracol Radio Yamil Galeano, presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros.

Hacen un llamado al Ministerio de Hacienda a sentarse nuevamente con los transportadores y buscar un acuerdo que beneficie a ambas partes.

“Le pedimos al gobierno que reconsidere, está tomando una decisión unilateral, nuestros costos no son reconocidos en ningún lado, un SICE-TAC que no funciona, que no se actualiza, esto es más que perjudicial para el transportador y para el pueblo colombiano en general” puntualizó Galeano.

Según el ministerio, el subsidio de este combustible le cuesta al presupuesto nacional 12 billones de pesos, y el incremento llegaría a los 6.000 pesos en diciembre del 2025.