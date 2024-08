Nación se salvó de pagar $97 billones por pleito jurídico contra sindicato minero

Judicial

La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que rechazó las pretensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Petroquímica Agrocombustible y Energética (SINTRAMINERGETICA), que demandó a la Superintendencia de Sociedades por presuntas irregularidades en el proceso de liquidación forzosa de la compañía Frontino Gold Mines Limited.

La mencionada compañía minera reclamaba una billonaria reparación económica por $97 billones, por presuntos daños a trabajadores y pensionados de la compañía.

En sustento de su decisión, el Consejo de Estado consideró que el sindicato demandante no tenía legitimación en la causa para demandar la reparación de los presuntos daños causados a los trabajadores y pensionados de la compañía Frontino Gold Mines Limited, pues las pretensiones de la demanda no contenían un componente colectivo sindical, como cuando se trata de derechos relacionados con la convención colectiva de trabajo, sino que entrañaban la reclamación de daños individuales y patrimoniales de un grupo de personas que no facultaron al sindicato para defender sus intereses.

Por otro lado, el Consejo de Estado encontró que el referido sindicato no intervino en el proceso de liquidación forzosa que agotó la Superintendencia de Sociedades, por lo que no tenía asidero la reclamación patrimonial elevada sobre un proceso del que ni siquiera manifestó su interés en participar.

Y es así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Sociedades impulsaron una defensa que logró un ahorro al Estado colombiano de más de 97 billones de pesos.