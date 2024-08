Deportivo Cali no pudo en su casa contra Independiente Santa Fe

Este martes, Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se enfrentaron en un partido decisivo por la sexta fecha en el estadio de los caleños en Palmaseca. Un encuentro que dejó muchas emociones desde los primeros minutos de haber iniciado. El equipo local se posicionó desde un momento como el dominante del esférico, utilizando en contra los espacios entre líneas que estaba dejando el equipo visitante.

Un primer tiempo con mucha intensidad

A los pocos minutos, desde pelota parada, el conjunto local conseguiría adelantarse en el marcador gracias a un cabezazo de Jonathan Marulanda. Sin embargo, Santa Fe empezó a restarle espacios en el campo, sobre los 15 minutos de haber comenzado el encuentro, los visitantes empezaban a encontrar los espacios y teniendo más juego por la banda para romper el medio de los locales.

De esa manera, insistiendo por las bandas, el cuadro visitante encontraría una oportunidad que, sin proveerlo, el jugador Martín Rea trató de rechazar de cabeza el esférico, pero este se desviaría al arco de Gastón Guruceaga y así, se igualaba el partido 1-1.

La escuadra caleña se intentaba reponer del empate, pero la defensa santafereña se unificó y cerraron los espacios. Los dirigidos por Pablo Peirano, querían darle la vuelta el partido y con una excelente jugada terminada por el delantero Hugo Rodallega, quien remato desde fuera del área, le daba la delantera al Santa Fe sobre la media hora primer tiempo.

El Deportivo Cali no lograba levantar cabeza tras el descuento por Rodallega, la escuadra local permitía mucho balón entre líneas y no se consolidaba en su defensa. A nivel defensivo, Santa Fe logró fortalecerse y no permitía que los locales consiguieran filtrarse en el último cuarto de cancha.

La escuadra local intentaba abrir las bandas para profundizar en ataque, utilizando a Andrey Estupiñán para romper la banda y poder generar peligro con pelota elevada. No obstante, la presión santafereña resultaba complicando la ofensivamente del Cali, que sobre los minutos finales de la primera mitad, buscaban irse al receso con empate.

Santa Fe dominó la segunda mitad

La mitad complementaria iniciaba con un Santa Fe más unificado en el medio campo, quedándose un poco más atrás en comparación con el Deportivo Cali. Santiago Mosquera, aportando por la banda izquierda, conseguía afectar la defensa loca, rompía la línea final de Marulanda y Bustamante que no podían detener al extremo vallecaucano.

La hora del partido llegaba y Cali no despertaba, el cuadro de Hernán Torres perseguía el balón sin ninguna efectividad. Santa Fe mantenía superioridad en el dominio de la pelota, pero también en el medio campo hacia arriba del campo rival, situando las líneas del local retrasadas.

Una segunda parte que Cali estaba empezando a dominar con la pelota, pero los visitantes no querían bajar los brazos y así, llegaría el tercer gol de la escuadra bogotana a manos de Rodallega que centraría el balón y Mosquera define con un excelente cabezazo al palo derecho del arco.

Con un marcador dos goles por debajo, los locales necesitaban levantar cabeza, pero parecía que los esfuerzos no alcanzaban para tratar descontar el marcador a favor del equipo de Torres.

Con esta derrota, el Deportivo Cali se ubica en el puesto 13 con seis puntos (dos victorias y cuatro derrotas). Un promedio preocupante para Hernán Torres. El equipo visitante acaba la sexta jornada sumando tres puntos importantes para continuar entre los primeros de la tabla y seguir con la racha de victorias.