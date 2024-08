Veedor de movilidad amenazado en Cúcuta

Cúcuta

Sergio Olaya un líder en materia de movilidad reconocido en las vías por tapar hueco con una indumentaria muy particular, vestido de Superman fue objeto en las últimas horas de una serie de amenazas.

El reconocido “tapa huecos” como se le conoce en la ciudad de Cúcuta, denuncio en las últimas horas en sus rede sociales y a través de Caracol Radio que mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto esta siendo víctima de intimidaciones.

Indicó el hombre que se dedica a recuperar la malla vial ante la indiferencia del gobierno municipal que “desconozco a quien le incomoda mi trabajo, pareciera político, por la forma como me han enviado los mensajes, no se a quien les esta incomodando mi labor, y de esta manera quieren que yo no lo siga haciendo”.

Explicó que “frente a estos hechos, he puesto en conocimiento de las autoridades lo que viene ocurriendo para que ellos sean los encargados de establecer el origen de estos lamentables hechos que se han presentado en las ultimas horas”.

Dijo finalmente que con los pocos recursos que le han brindado particulares y empresa privada ha logrado tapar más de 251 huecos en la ciudad, en diferentes sectores y comunas a donde ha llegado su super poder para lograr una mejor movilidad en medio de la precaria situación de la malla vial de Cúcuta.