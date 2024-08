Junior busca una remontada para seguir vivo en Copa Libertadores: Hora y lugar del partido

Los partidos de vuelta por la Copa Libertadores inician este martes. Junior de Barranquilla recibe a Colo Colo desde las 7:30 de la noche en el Estadio Metropolitano, los dirigidos por Arturo Reyes perdieron la ida por la mínima diferencia en Santiago. El Tiburón llega con un importante triunfo en la Liga local, luego de derrotar 2-1 a Fortaleza, con un Carlos Bacca que sigue cosechando goles.

El conjunto barranquillero ha jugado en seis ocasiones la fase de octavos de final de la Libertadores, la última vez enfrentó a Jaguares de Chiapas en 2011. La ida finalizó 1-1 y en el partido de vuelta en la capital del Atlántico, los rojiblancos empataron 3-3 y precisamente Carlos Bacca anotó el tercer gol y también repartió una asistencia. Junior terminó siendo eliminado por los goles de visitante.

En 1994, los barranquilleros vencieron a Colo Colo en octavos de final en territorio chileno. La ida quedó 1-1 y la vuelta 2-2, los Tiburones lograron clasificar a la siguiente fase en la vía desde el punto penalti. En aquella oportunidad, Carlos Valderrama estaba a la cabeza del equipo junto a Iván René Valenciano.

La hinchada del conjunto barranquillero es un pilar clave para empezar a ganar el partido antes de los 90 minutos, todo indica que habrá una asistencia masiva de los aficionados en el Metropolitano, en busca de la remontada.

Arturo Reyes y una oportunidad histórica

En la conferencia de prensa postpartido, el técnico Arturo Reyes analizó el juego y declaró que está seguro de su equipo y tienen con qué remontar el partido de vuelta. “Tuvieron máximo tres opciones y nosotros también tres, pero ellos convirtieron y nosotros no, creo que ahí se define el partido, el partido se trabajó bien, tuvimos en algunas contras y transiciones, la posibilidad de irnos arriba, pero no convertimos”, resaltó el samario.

Para Junior no es una situación adversa remontar un partido y los octavos de final son una fase que ya conocen. En 1994 fue la edición en la que los rojiblancos llegaron más lejos y en esa oportunidad fueron semifinalistas, instancia donde desafortunadamente cayeron frente a Vélez Sársfield.

Gabriel Fuentes y Víctor Cantillo también lideran la lista de convocados para el duelo que se jugará esta noche. La plantilla del Junior le permite darse la oportunidad de soñar con revertir el partido y la victoria ante Fortaleza es un plus para el cuadro barranquillero.

Declaraciones de Arturo Vidal pre partido

El equipo chileno ya está en tierras colombianas y desde la previa empiezan a calentar el encuentro. Arturo Vidal, quien fue suplente en el primer juego, desde sus redes sociales realizó un live con los hinchas del Colo Colo en las afueras del hotel y dejó las siguientes afirmaciones refiriéndose al Junior. “Los vamos a masacrar, vamos a hacer historia”

No es la primera vez que el chileno hace este tipo de declaraciones, en su cuenta de Twitch a mitades del 2024, arremetió y no se guardó nada contra el Real Madrid en el recordado partido polémico por cuartos de final en Champions (2016): “este robo así no puede suceder en la Champions”.

"Los vamos a masacrar", "Vamos hacer historia mañana", "Somo locales en todo el mundo, vamos Colo-Colo": Arturo Vidal pic.twitter.com/HJV3LQdpi0 — CV NOTICIAS @CanalTelecaribe (@CVnoticiastv) August 20, 2024

El conjunto blanco también viene de sumar tres unidades en su último partido por el torneo local. Fue contundente frente a su rival Coquimbo Unido y con un 2-0, que lo ubica en la segunda posición del campeonato. Además de tener el objetivo de Copa Libertadores también lucha por La Liga.

Los albos solo han ganado dos de los 14 encuentros que han tenido con equipos colombianos. Ambos triunfos fueron en calidad de local: el primero ante Deportivo Cali en 1999 y el segundo contra el Deportivo Independiente Medellín en 2003.