Linda Caicedo se sumó a la concentración de la Selección Colombia femenina Sub-20

La Selección Colombia femenina Sub-20 ya cuenta con su principal estrella, luego de que este lunes se sumara a la concentración del equipo en Bogotá, Linda Caicedo, jugadora del Real Madrid. Con apenas 19 años disputará su segundo Mundial Sub-20, en su primera participación disputó cuatro partidos y anotó dos goles.

El club español tomó la decisión de prestar a la vallecaucana para que haga parte del grupo de jugadoras que buscarán hacer historia y poder avanzar de fase. Recordemos que la última participación de Colombia en la categoría Sub-20 femenina fue en la Copa de Costa Rica, que desafortunadamente, para las dirigidas por Carlos Paniagua, quedaron eliminadas en cuartos de final frente a Brasil por la mínima diferencia.

📸 𝑸𝒖𝒆́ 𝒍𝒊𝒏𝒅𝒐 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒆 𝒅𝒆 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒐 🥰



Linda Caicedo ya está acá, 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊 🫶#LaFemeninaNosUne🇨🇴 #TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/waqukjFDT2 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 19, 2024

El Mundial Femenino Sub-20 estará comenzando el próximo 31 de agosto, con la participación de la Selección Colombia frente a Nueva Zelanda desde las 6:00PM, juego que se llevará a cabo en el estadio El Campín.

Aporte de Linda Caicedo a la Selección

A su corta edad, Linda ya es considerada como una referente para el fútbol femenino. Recordemos que en los Juegos Olímpicos de París 2024 la jugadora del Real Madrid también hizo parte de las convocadas y participó en todos los partidos. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia cerraron su participación entre las ocho mejores del torneo.

La actuación más destacada de Linda en su proceso con la Selección Colombia fue en el Mundial Sub-17 que se disputó en la India en el 2022, donde las colombianas lograron un subcampeonato ante España.

La ex Deportivo Cali ya tiene participación y experiencia en los torneos internacionales, en 2022 recibió el premio a mejor jugadora sub 20 de La CONMEBOL, a la vez que individualmente fue la segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best.

Linda Caicedo en la gala The best ✨ pic.twitter.com/lJRH5GYm8Q — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) January 15, 2024

Desde el 2022, jugar en el Real Madrid fue el gran salto de Linda al fútbol de elite, donde ha sido protagonista en varios partidos y desde su llegada al cuadro español, la atacante ha participado en varios encuentros, entre ellos 36 partidos y 7 goles.