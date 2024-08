San Luis de Gaceno al borde de la quiebra por demora en obras de la Transversal del Sisga

San Luis de Gaceno

El alcalde de San Luis de Gaceno, Nelson Garzón Chitiva, expresó su preocupación ante la lentitud de las obras de rehabilitación de la Transversal del Sisga, una vía crucial para la conectividad del municipio. Garzón advirtió que la demora en la ejecución de estos trabajos está afectando gravemente a la economía local, así como a la calidad de vida de los habitantes.

“Es supremamente lento; la situación ya se está tornando en algo que no avanza por ningún lado”, afirmó el alcalde, refiriéndose al ritmo de las obras. “La concesión tampoco ha hecho lo que se esperaba, a pesar de contar con los recursos, y no ha colocado más frentes de trabajo. Se concentraron en un solo punto, y ahí no van a salir ni en un mes”, añadió.

El mandatario también criticó a la empresa KMA, encargada de la rehabilitación de la vía, recordando que en trabajos anteriores dejó de pagar a muchos proveedores locales, generando desconfianza en la comunidad. “Ahora ellos están aquí y la gente no quiere trabajar con ellos, ¿Cómo confiar si no cumplen con sus pagos?”, se preguntó Garzón Chitiva.

La situación, según el alcalde, ha dejado al municipio prácticamente incomunicado, lo que ha encarecido los productos que deben ser transportados por rutas alternas y ha afectado al turismo, una de las principales actividades económicas de la región. “Estamos totalmente incomunicados por ese sector. Los productos que salen llegan mucho más costosos porque hay que dar la vuelta por Villavicencio, lo que incrementa los costos debido a los peajes”, explicó.

Además, Garzón Chitiva hizo un llamado urgente a la Agencia Nacional de Infraestructura y a la concesión para que aceleren los trabajos y habiliten la vía lo más pronto posible. “El impacto económico en la población es enorme. Necesitamos habilitar la vía lo más pronto posible; créanme que ya no aguantamos más”, sentenció el alcalde.

Finalmente, el próximo viernes, Garzón Chitiva se reunirá con otros alcaldes de la provincia del Valle de Tenza para convocar a las autoridades nacionales y exigir explicaciones sobre la demora en las obras. “Estamos convocando al Ministerio de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura, a la concesión y a la interventoría, para que le expliquen a la región por qué los trabajos son tan lentos y qué se va a hacer frente a otros puntos que también están en riesgo”, concluyó.