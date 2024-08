Contingencia vial por el desarrollo de un evento deportivo en el Quindío

Armenia

El evento deportivo se denomina “El Gran Fondo Quindío” y abarca diferentes vías municipales y departamentales como son el Corredor vial Armenia - Pereira por autopistas del café y Vía Circasia -Montenegro donde el cierre ya inició y será hasta las 8:00AM, el Corredor vial Alcalá- Quimbaya- Montenegro el cierre será desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana y culmina en la vía La Tebaida- Armenia que tendrá un cierre de 9 de la mañana a 12 del mediodía.

El secretario de Tránsito de la ciudad, Daniel Jaime Castaño, indicó que cuentan con el plan de contingencia correspondiente ante los traumatismos en movilidad que pueden presentarse.

Llamó la atención de los conductores sobre las horas de cierre que lo hagan antes o después con el fin de evitar afectaciones y tener paciencia entendiendo el desarrollo del evento.

En cuanto a la culminación en el sentido de La Tebaida hacia Armenia la idea es usar la ruta alterna por el Caimo y el sentido Armenia- La Tebaida estará con normalidad.

“Allí la invitación, Vanessa es que tengamos claro estas horas de cierre que si debemos utilizar estas vías, lo hagamos antes de esta hora o un poco después recordamos que la salida digamos que va a ser temprano, entonces la afectación puede que no sea, la vía hacia Circasia Pereira estará habilitada alrededor de las 8 de la mañana y ya en el en el sector de Armenia recordamos que va a ser ese en el sentido de La Tebaida y Armenia podemos utilizar la vía alterna por el por el caimo y el sentido Armenia- La Tebaida va a estar habilitado normalmente”, sostuvo.

También evidenció la importancia de este tipo de eventos para la dinámica económica y turística de la región, sin embargo, dijo que es clave evaluar con las autoridades competentes el impacto que genera ante las múltiples quejas por la realización de eventos en los puentes festivos.

“Cada evento Vanessa pues tiene obviamente una articulación con todas las autoridades competentes porque recordemos este evento, por ejemplo el domingo y como otros que se han desarrollado tienen diferentes jurisdicciones, no solo Armenia sino que entra también el Instituto Departamental de tránsito la policía de carretera sobre las vías nacionales y se articula obviamente con la Secretaría de Gobierno de alcaldías donde haya algún impacto con la gobernación del Quindío también, pues se hacen como todos estos planes de contingencia”, explicó.

Puntualizó: “Hay que entrar esa evaluar con las autoridades el impacto que se está generando, porque también nos han llegado muchas quejas precisamente como usted lo decía que se realizan este tipo de eventos fines de semana con puentes donde otros turistas que no vienen precisamente a estos eventos deportivos se ven afectados por el desarrollo de estas actividades”.