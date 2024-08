Estos son los cortes de energía de Afinia del 19 al 21 de agosto

Lunes, 19 de agosto:

Cartagena,

• De 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: calle 30 entre carreras 22A y 24 sector barrio Pie de la Popa, sector cerro de La Popa.

• De 7:00 a.m. a 7:30 a.m. y De 2:30 p.m. a 3:00 p.m.: carrera 22 entre calles 29A y 29D sector barrio Pie de la Popa.

• De 8:30 a.m. a 5:00 p.m.: calle Gastelbondo con calle Santo Domingo.

• De 8:30 a.m. a 9:30 a.m. y De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.: calle de La Artillería, calle de La Factoría, calle del Candilejo, calle Vélez Daniel, calle de La Inquisición, calle Baloco, calle de Los Estribos, edificio Plaza de Bolívar, calle del Coliseo, edificio Torre del Reloj, calle de Las Damas, calle Cochera de la Gobernación, calle de La Mantilla, Museo Naval del Centro, calle del Arzobispo, Tesorería Distrital, Consejo de la Judicatura Edificio Calamar.

• De 9:00 a.m. a 11:00 a.m.: carrera 8 con calle 72 del barrio Crespo.

• De 1:10 p.m. a 3:00 p.m.: carrera 7 con calle 70 del barrio Crespo.

Magangué,

• De 7:35 a.m. a 4:15 p.m.: carrera 37 entre calles 18 y 20 del barrio San Mateo.

• De 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: carrera 3 entre calles 18 y 20 del barrio San Mateo.

• De 3:10 p.m. a 5:10 p.m.: calle 25 con carrera 13 sector barrio San José.

• De 11:10 a.m. a 1:10 p.m.: calle 19 con carrera 25 sector barrio Pastrana.

• De 8:00 a.m. a 10:00 a.m.: calle 12 con carrera 39 sector barrio Las Delicias.

• De 8:10 a.m. a 10:10 a.m.: calle 15 con carrera 44A sector barrio San Pablo.

Talaigua Nuevo, de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.: sector vereda Los Paticos.

Turbana, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: barrios: Alto Bosque, San Antonio. Sector urbano y rural del corregimiento Ballestas. Sectores aledaños a la vía Turbana – Ballestas.

Arjona (Bolívar), de 5:40 a.m. a 3:00 p.m.: corregimiento Rocha, fincas y poblaciones aledañas a la vía Arjona-Rocha.

Martes, 20 de agosto:

Cartagena,

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: desde la carrera 7 hasta la carrera 15 entre calles 8 y 9.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: zona rural de Cartagena, corregimientos: Arroyo de las Canoas, Arroyo de Piedras y sectores aledaños a la vía Arroyo de Piedra-Arroyo de las Canoas.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: carrera 6 entre calles 5 y 5A sector barrio Castillo Grande.

• De 6:00 a.m. a 4:00 p.m.: sector edificio El Velero barrio Bocagrande.

• De 10:40 a.m. a 6:00 p.m.: carrera 68 con calle 12 sur sector 24 de Junio.

• De 7:20 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 1 con calle 46b sector barrio Marbella.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: desde la calle 70 hasta la calle 71 entre carreras 8 y 9 sector barrio Crespo.

• De 2:50 p.m. a 3:20 p.m.: carrera 76A con calle 13 sector barrio Los Jardines.

• De 12:30 p.m. a 1:45 p.m.: carrera 80A con calle 4G sector barrio Rosedal.

• De 6:30 a.m. a 7:00 a.m. y de 10:30 a.m. a 11:00 a.m.: carrera 80 con calle 32.

• De 7:30 a.m. a 7:50 a.m. y de 8:00 a.m. a 8:40 a.m.: carrera 80 con diagonal 36B.

• De 9:00 a.m. a 9:30 a.m. y de 9:40 a.m. a 10:20 a.m.: carrera 83B con diagonal 36B.

• De 11:10 a.m. a 11:30 a.m.: carrera 80 con diagonal 36B.

• De 4:10 p.m. a 4:40 p.m.: Sector Bonanza Manzana 4 Sector 2.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: carrera 80E con calle 31 sector barrio Alameda La Victoria.

Turbaco,

• De 8:00 a.m. a 4:00 p.m. barrios Hoyo Oscuro, El Rosario, El Bajo, San Pablo, Los Ciruelos.

• De 5:10 a.m. a 8:30 a.m.: urbanización Terrazas de Cucuman sector 1 manzana 7.

• De 5:20 a.m. a 9:40 a.m.: carrera 8 con calle 12 sector barrio Las Flores.

• De 12:10 p.m. a 2:00 p.m.: Urbanización Terrazas de Cucuman sector 1 manzana 7.

• De 12:40 p.m. a 2:30 p.m.: carrera 13 con calle 25 sector barrio Real del Prado.

• De 4:20 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 13 con calle 32 sector barrio Las Flores.

• De 5:50 a.m. a 8:30 a.m.: carrera 33 con calle 32 sector urbanización El Valle.

• De 12:50 p.m. a 3:20 p.m.: sector finca Los Abuelos.

• De 5:00 p.m. a 6:00 p.m.: transversal 5 con diagonal 3 sector de Camino de Arjona.

• De 5:10 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 23 con calle 17 sector urbanización La Cruz.

• De 5:25 p.m. a 5:55 p.m.: carrera 23 con calle 16 sector urbanización La Cruz.

Arjona (Bolívar), de 5:40 a.m. a 11:00 a.m.: sector fincas La Palestina, La Prieta, Central Pita.

Mahates, de 12:20 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 33 con calle 10.

Mompox, Cicuco, De 8:10 a.m. a 4:10 p.m.: Corregimientos de Mompox: San Ignacio sector rural, La Travesía, Santa Cruz, Santa Rosa. Corregimientos de Cicuco: San Francisco de Loba.

Mompox,

• De 10:55 a.m. a 1:55 p.m.: carrera 4B con calle 21 sector barrio 6 de Agosto.

• De 2:40 p.m. a 6:00 p.m. Carrera 4 con calle 34 del barrio La Granja.

• De 7:10 a.m. a 10:10 a.m.: carrera 8A con calle 13 sector barrio 1 de Mayo.

Magangué,

• De 2:10 p.m. a 4:10 p.m.: carrera 10B con calle 13B sector barrio El Recreo.

• De 1:10 p.m. a 3:10 p.m.: carrera 43A con calle 16.

Arjona, El Guamo, de 7:40 a.m. a 4:00 p.m.: sectores de Arjona: 5 de Noviembre Las Delicias, Sueños de Libertad. El Guamo: Cerro las Tinas, Lata.

El Banco (Magdalena), de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 13 con calle 5 sector Plegaria.

Miércoles, 21 de agosto:

Cartagena,

• De 10:50 a.m. a 12:50 p.m.: carrera 13 con calle 11 sector barrio Córdoba.

• De 2:20 p.m. a 4:20 p.m.: carrera 8 con calle 16 sector barrio Córdoba.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: calle 37 entre calles 14 y 15 sector barrio Torices.

• De 7:00 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 9 con calle 38 sector La Boquilla.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: carrera 3 entre calles 71 y 73 sector barrio Crespo.

• De 6:00 a.m. a 5:00 p.m.: carrera 1A con calle 1 barrio Bocagrande sector El Laguito.

• De 7:30 a.m. a 3:30 p.m.: Urbanización Doral Cartagena, Puesto de Policia vía al Mar L y Sector Serena del Mar, Barrio Nuevo Paraíso (Bayunca).

Tiquisio Nuevo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.: Zona Urbana Tiquisio Nuevo y corregimientos Puerto Rico, El Sudan, Puerto Coca, Colorado.

Maria La Baja,

• De 7:30 a.m. a 2:30 p.m.: Barrios El Puerto, Cruz Del Puerto.

• De 8:11 a.m. a 4:11 p.m.: Zona Rural de Maria La Baja, Corregimientos: Nanguma, El Níspero, Flamenco, Correa y sectores aledaños a la vía Retiro Nuevo - Boca Cerrada.

Magangué,

• De 11:40 a.m. a 1:40 p.m.: carrera 30 con calle 11 sector barrio Miraflores.

• De 2:50 p.m. a 4:50 p.m.: carrera 30 con calle 13 sector barrio Miraflores.

• De 11:00 a.m. a 2:00 p.m.: carrera 4 con calle 23.

• De 2:40 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 3 con calle 25.

• De 11:10 a.m. a 1:10 p.m.: carrera 46 con calle 14 sector barrio El Milagro.

Turbaco,

• De 5:20 a.m. a 8:30 a.m.: Sector Casa Lote 7 vía Cañaveral.

• De 11:50 a.m. a 2:00 p.m.: carrera 6 con calle 75 sector barrio El Paraíso.

• De 3:20 p.m. a 6:00 p.m.: Sector El Country Manzana A Lote 1.

• De 4:40 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 29 con calle 28.

• De 5:50 a.m. a 8:30 a.m.: calle 14 sector barrio El Recreo.

• De 12:10 p.m. a 2:00 p.m.: carrera 13 con calle 11 sector barrio Nueva Colombia.

• De 12:50 p.m. a 3:20 p.m.: carrera 26 con calle 17.

• De 4:30 p.m. a 6:00 p.m.: carrera 14 con calle 28 sector barrio El Recreo.

Corregimientos de Córdoba, de 7:35 a.m. a 4:00 p.m.: San Andres, Santa Lucia, Tacamocho, Tacamochito.

Hatillo de Loba, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.: Corregimiento San Miguel Sector Barrio Arriba.