"Es el momento de la paz": Gobernador de Norte de Santander

Cúcuta

Luego de la multitudinaria manifestación por la paz en los territorios por parte de los actores armados ilegales que mantienen un diálogo con el gobierno nacional, el gobernador del departamento de Norte de Santander William Villamizar se mostró optimista que las partes puedan avanzar en el proceso.

“No hay que desfallecer, hay que entender el mensaje en el territorio y este mensaje llegará directo al gobierno para que se entienda que desde este departamento la gente, los ciudadanos quieren acciones hacía la paz” dijo el mandatario.

Explicó además que “el momento de actuar es ahora, no dejemos para después, no nos arrepintamos más tarde de no haber incidido, cada uno desde nuestro esfuerzo un granito de arena para construir convivencia social, respeto y desarrollo social” expresó.

El evento que tuvo el respaldo de todos los sectores sociales, volvió a dejar un mensaje de esperanza en esa convulsionada región donde por más de cinco décadas ha dejado una ola de violencia, miles de víctimas, desplazamiento forzado, ataques terroristas y cientos de hechos contra la fuerza pública.