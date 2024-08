Antioquia ha reportado 17 casos de viruela símica en 2024. Solo uno sigue activo

Antioquia

Ante las alertas que se han emitido en el continente de África por la propagación de la viruela símica, en Antioquia las autoridades de salud realizaron una reunión para analizar estrategias y mitigar la enfermedad en caso de que los casos se disparen en la región.

La secretaria de salud de Antioquia informó que durante el 2024 se han reportado 17 casos; de estos 1 sigue activo y 16 ya se curaron. Medellín es la población con el mayor número de enfermos, con 14, seguido de Bello con 2 y Copacabana con 1. El 80% son hombres y las edades entre 24 y 30 años.

Explica Dora Raquel Arcia, Subsecretaria de Salud Pública de Antioquia, que, ante estos antecedentes, que por ahora no se prenden las alarmas en el departamento , sí es necesario hacer un cerco epidemiológico.

“Es muy importante, además de eso, que por favor no compartamos información de redes sociales cuyos datos no están confirmados por las diferentes fuentes oficiales que tenemos en este momento. Hacemos un llamado a la calma, a que, si uno de los pacientes de pronto presenta síntomas relacionados como fiebre, malestar general y erupción cutánea, por favor consulte a su médico, que no se automedique”.