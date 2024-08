Mamá y niño indígena son sometidos al cepo en el Parque Nacional

Bogotá

En la mañana de este 16 de agosto se conoció una foto que ha causado indignación en Bogotá.

Se trata de una mamá y su hijo acostados en el piso, mientras que la pierna de la mujer está sometida bajo el cepo.

El “cepo” es considerado un castigo en esa etnia, que consiste en sujetar de las extremidades a las personas bajo varias horas incluso días a la intemperie como medida disciplinaria bajo la justicia indígena, a pesar de no estar permitido por la ley nacional.

Frente a esta situación que viola los derechos de las personas, la Alcaldía de Bogotá emprenderá acciones legales debido a que si bien estas costumbres son propias de esa etnia, no se pueden practicar en un lugar en el que no sea de su jurisdicción.

Recordemos que el pasado 29 de julio los indígenas Emberá que están en el Parque Nacional iban a iniciar su proceso de retorno luego de 9 meses asentado al sol y a agua e este lugar, no obstante, el Gobierno Nacional no cumplió los compromisos con esas comunidades y funcionarios del orden nacional no asistieron a una reunión que estaba programada para avanzar en el acompañamiento de su proceso de retorno.

“Hago un llamado urgente a las entidades del Gobierno Nacional a que cumplan con los compromisos y se sumen al esfuerzo liderado por el por Distrito, el MinInterior y la Unidad para Victimas para garantizar que la comunidad Emberá asentada en Bogotá pueda regresar a su territorio en las fechas dispuestas”, indicó en su cuenta de “X” el alcalde de Bogotá, Carlos Galán.