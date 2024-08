La escritora cartagenera Mafe Piñeres lanza su primer libro “Silencios de la huésped”

“Silencios de la huésped” es su primer libro, en solitario. Se trata de un poemario ilustrado por la talentosa Angie Mansur “Gretta con ganas” en el que a través de 51 poemas narra cómo es permanecer en lugares que no son hogar.

Además de los poemas, incluye frases de 20 canciones y una playlist de la banda sonora que acompañó su proceso creativo, e ilustraciones que recrean con maestría aquello que las palabras no alcanzan a explicar.

“Un lugar que no es hogar puede ser el trabajo al que quieres renunciar, la relación de pareja de la que quieres huir y aun así permaneces, la casa de la que te quieres mudar pero no tienes el valor para hacerlo. Entonces, te quedas ahí, pero eres consciente de que no es tu lugar seguro, un verdadero hogar”, señala la autora quien desde 2018 había participado en otras antologías poéticas.

A través de su obra expresa su empatía con las personas a quienes les cuesta tomar decisiones y viven presas, como huéspedes, de ellas.

Espera que su poesía sea espejo y ventana para que sus lectores se reflejen a través de sus palabras o vean desde afuera los lugares donde no quieren estar.

Esta obra es autopublicada, de venta directa a través la cuenta de instagram @mafepineres, inicialmente, y será lanzada oficialmente en Cartagena, Bogotá y Barranquilla.