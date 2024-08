Gamero ya tiene claro qué equipo va a dirigir cuando salga de Millonarios: “Ojalá pase”

Millonarios FC sigue trabajos de preparación en medio del parate del calendario del fútbol profesional colombiano, pues el último encuentro disputado por el ‘embajador’ fue el pasado 2 de agosto ante Deportes Tolima y el próximo encuentro se disputará ante Águilas Doradas el 25 de agosto.

Con más de 20 días de descanso, el equipo capitalino ha entrenado con regularidad para llegar de la mejor manera a afrontar los encuentros de la liga colombiana, a pesar de no poder jugar en el estadio El Campín, que estará siendo anfitrión del Mundial femenino sub-20

En medio de todas estas incógnitas, el entrenador Alberto Gamero fue el invitado de lujo del ‘VBar’ de Caracol Radio este jueves 15 de agosto, en donde se refirió a la falta de competencia, la evolución de Falcao y su futuro como entrenador.

Palabras de Alberto Gamero en el VBar

Evolución de Falcao: “A mí no me molesta nada, la verdad; Falcao va en su etapa de rehabilitación, hoy ya comenzó trabajo de campo, con el balón, con calma para que no pierda su parte física, hoy tuvo varios trabajitos”.

¿Mejorías en el equipo?: “Yo he visto cosas en las que hemos evolucionado, también hemos cometido errores claros, a veces hay comparaciones entre épocas con jugadores diferente e indudablemente no será lo mismo, a día de hoy hay cosas buenas y otras que se deben corregir. Contra Tolima fuimos un equipo más maduro a la hora de defender el resultado”.

Bajo rendimiento en la defensa: “El tema de la defensa es en equipo, no son solo los defensores, debemos defendernos todos, debemos ver las estructuras que vamos a montar cuando jugamos con dos delanteros, buscamos un equilibrio; los goles que hemos recibido, solo uno fue de delanteros, entonces el error está en otra parte”.

Poderío ofensivo, pero mala defensa: “Uno de los problemas es que nos hicieron muchos goles la temporada pasada, aunque nosotros también hicimos bastantes, lo que necesitamos nosotros es ser más sólidos al momento de ir ganando un partido o a la hora del inicio, necesitamos tener mejor presencia ofensiva”.

¿Afecta la falta de competencia?: “Nosotros estamos esperanzados y seguros de que el descanso no nos va a perjudicar, el jugador debe pensar que va a jugar el fin de semana, hemos estado corrigiendo cosas, yo le digo a ellos que soy una persona donde más busco errores para corregirlos”.

¿Deberían los árbitros decir de qué equipos son hinchas?: “Los árbitros así sean muy hinchas de un equipo, él sabe que el prestigio y la profesión es la que está en juego, para mí eso debe ser profesionalismo, ellos saben que no se deben equivocar”.

La presión con Falcao: “En Millonarios siempre hay presión, lo que pasa es que hay muchas cosas que han salido bien, ya llevo cuatro años y desde el primer partido ha habido presión, con Falcao y sin Falcao hay presión, el semestre pasado jugamos sin él y hubo mucha presión”.

Jugar en Villavicencio: “No conozco la cancha de Villavicencio, la he visto por televisión y me parece un ambiente bueno y un buen estadio, es lo que he visto, hemos tenido conversación con gente de allá y nos han hablado bien”.

Andrés Ibargüen: “Yo a Andrés Ibargüen lo conozco y lo he querido traer, hizo buena campaña con DIM, con Pereira, es buen jugador, siempre me ha gustado, pero no se ha podido por su contrato”.

¿Dirigir al Unión?: “Tarde o temprano es un compromiso, me gustaría en cualquier momento de mi carrera dirigir al Unión Magdalena, ese fue el equipo que me dio a conocer, es el equipo de toda la familia, conozco a la hinchada desde hace mucho tiempo, ojalá que se dé en algún momento”.

¿Ansiedad por un gol de Falcao?: “Falcao lleva cuatro partidos con nosotros, él sabe que el peso que más nos hemos quitado nosotros es el gol de él, no está desesperado por hacer el gol, lo que necesitamos es elaborar un poco más para Falcao, Castro, Giordana, Jader, el mayor problema es que nos falta más elaboración”.