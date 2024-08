Carlos Rivas recibiría fuerte sanción por presuntos casos de amaño y apuestas en partidos

Un nuevo escándalo se genera en el fútbol colombiano, esta vez por un tema muy sonado durante los últimos años. Las apuestas deportivas han venido afectado la atmosfera del balompié, pues en distintas ocasiones, se ha demostrado que jugadores de equipos de la Liga colombiana han realizado apuestas en partidos de su propio equipo. Esta vez el caso tiene todos los focos en Patriotas de Boyacá.

Durante el inicio de la primera temporada del año, el cuadro boyacense se vio envuelto en un tema de amaños de partidos y apuestas por parte de jugadores de su propio plantel. A inicios del torneo de apertura, Cesár Guzmán, presidente del club Patriotas, denunció el hecho con la Dimayor. El dirigente del equipo reveló que algunos encuentros disputados estaban bajo investigación por algunas irregularidades vinculadas con esas apuestas, este caso llevó a la Fiscalía General de la Nación a empezar una investigación formal para esclarecer lo sucedido.

Esta no es la primera vez que ocurre algo así por parte de un equipo colombiano, otras instituciones se han visto envueltas en situaciones similares, como Unión Magdalena y Jaguares de Córdoba. Esto convierte el caso de Patrioras en un caso no aislado, pues un ex jugador de su plantel, Carlos Rivas, quien estuvo militando para el cuadro boyacense a principios del 2024, estaría enfrentando una posible sanción de dos años impuesta por la Dimayor, mismo motivo por el cual en enero fue investigado por la presunta violación de las normas.

Cabe recordar que Rivas hizo su debut en el FPC para Once Caldas en 2012 y adicionalmente, hizo parte del plantel de Atlético Nacional entre 2018 y 2019. En ese último equipo, el vallecaucano no tuvo mayor impacto, en su tiempo como verdiblanco, solamente pudo iniciar 7 partidos como titular en sus dos años.

El jugador colombiano, según la periodista Salomé Fajardo, podrá ser inhabilitado por presuntamente, influir en el desempeño de sus compañeros para que estos, tuvieran también un beneficio económico. Daniel Mateo Rodas y Juan Carlos Caicedo también serían sancionados.

Sin embargo, estos últimos detalles todavía no se han aclarado en su totalidad, por lo que se espera que pronto haya un comunicado por parte de la Dimayor por infringir las normas generales deportivas y se sabe que la institución es poco piadosa con este tipo de conductas.