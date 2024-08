Sí a los eventos deportivos en el Quindío, pero bien coordinados: Cámara de Comercio

ARMENIA

Desde la Cámara de Comercio de Armenia y el llamado para coordinar los eventos deportivos los fines de semana en el departamento del Quindío como maratones, carreras, competencias, ciclo paseos, caminatas, y demás para no provocar colapso en la movilidad de la región.

Rodrigo Estrada Reveiz, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, se pronuncia atendiendo las solicitudes de empresarios de diversos sectores, especialmente el turístico.

Y señaló “los eventos deportivos en la región son muy importantes, es una mesa deportiva que apoyamos, es más la cámara participa en algunas de esas mesas de trabajo, pero, hemos empezado a recibir quejas de los empresarios, de los hoteleros, de los parques, en general de la ciudadanía, por la cantidad de eventos deportivos que están haciendo, pero no por el número de eventos, sino porque está realmente interfiriendo en muchos casos con la actividad comercial lógica, hacer un evento deportivo un puente que digamos limite la entrada a los parques o limitan el tránsito a los municipios o hacia otros hoteles, genera una dificultad, que es un beneficio para unos pero no para otros no tanto, para los organizadores de los eventos deportivos como también para los ciudadanos y los empresarios”

Y agregó “toca revisar muy bien fechas, horarios y sitios de esos eventos deportivos, es muy importante la coordinación entre las alcaldías que dan permisos o entidades que manejan digamos el tema vial, con la mesa de deportes con los empresarios, coordinar estas fechas porque hemos llegado al momento en que hay cinco eventos un solo día y queda digamos el departamento prácticamente bloqueado”

El presidente de la Cámara de Comercio, Rodrigo Estrada Reiteró la importancia de fortalecer la coordinación y estrategia en el desarrollo de eventos deportivos, que, aunque representan un gran impulso económico, requieren una preparación y articulación en aspectos clave.

Temas a tener en cuenta

Horarios y fechas

Duración adecuada

Estudio de zonas de circulación e impacto

Comunicación y difusión efectiva para preparar a la comunidad

Planificación de vías alternas

Coordinación entre las alcaldías y sus secretarías

Estos factores son esenciales para asegurar que los eventos deportivos se desarrollen exitosamente, sin afectar la dinámica habitual de los parques temáticos, hoteles, restaurantes, tiendas de café especial, transportes, y otros negocios alineados al sector turístico durante los fines de semana.

Y es que, según datos de las autoridades, en este 2024, hay programados más de 35 eventos a lo largo del año, donde en prácticamente cada fin de semana hay un evento deportivo que incluye las vías de Armenia y de los municipios del Quindío.