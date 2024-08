SENA nueva convocatoria: Jóvenes recibirán hasta $98 millones si cumplen estos requisitos

El Fondo Emprender del SENA anunció una nueva convocatoria por $14 mil millones, con la que se espera impulsar y visibilizar los futuros emprendimientos de los jóvenes colombianos.

El Servicio Nacional Aprendizaje (SENA) ha impulsado los proyectos de vida de millones de colombianos con su oferta de formación gratuita que cuenta con programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo económico, científico y social del país.

¿En qué consiste esta nueva convocatoria del SENA?

Por medio del Fondo Emprender, el SENA busca incentivar y facilitar la generación y creación de empresas, contribuyendo al desarrollo humano y la inserción de estas en el sector productivo.

Con la ‘Convocatoria para jóvenes No 115: Crea tu futuro’, el Fondo Emprender espera financiar 140 unidades productivas de jóvenes emprendedores entre 18 y 28 años, en todos los sectores económicos.

De esta manera, se facilitará el acceso de los beneficiarios a oportunidades de emprendimiento, independientemente de su origen socioeconómico o ubicación.

El Fondo Emprender otorgará recursos de hasta 76 salarios mínimos, es decir, hasta 98.8 millones de pesos. Esto, si el plan de negocio genera hasta tres o más empleos formales y directos.

¿Cómo puede inscribirse a esta convocatoria?

La apertura de la convocatoria es el 12 de agosto de 2024. La formalización de las iniciativas, modelos de negocios, planes de negocio y/o proyectos o plan de inversión en la convocatoria, se realizará en la plataforma del Fondo Emprender, una vez culmine la Ruta Emprendedora del SENA, es decir, desde el 12 de agosto de 2024.

Es importante tener en cuenta que el registro y formalización en plataforma debe hacerse desde el día 12 de agosto de 2024.

Los interesados deben acceder a la página web www.fondoemprender.com y deben iniciar el proceso mediante el registro único, lo que permitirá ser contactados para iniciar la Ruta Emprendedora.

Adicionalmente, los emprendedores pueden acercarse al Centro de Desarrollo Empresarial más cercano, ubicado en cada Centro de Formación del SENA.

En estos centros, encontrarán a los orientadores y profesionales de Emprendimiento, quienes los acompañarán durante todo el proceso de la Ruta Emprendedora. Los servicios del SENA son gratuitos y no requieren de ningún intermediario. El cierre de la convocatoria en la plataforma del Fondo Emprender será el 30 de septiembre de 2024 a las 06:00 p.m.

¿Qué requisitos debe cumplir?

Las personas que postulen a la convocatoria del Fondo Emprender, deben: ser colombianos; ser mayores de edad; contar con plenas facultades legales para suscribir contratos; y no encontrarse sujeto a un conflicto de intereses, inhabilidades e incompatibilidades.

Además: no se les pudo haber asignado anteriormente recursos del Fondo Emprender por parte del Consejo Directivo Nacional del SENA; no deben estar incursos en ninguna causal de inhabilidad o incompatibilidad consagradas en la ley para contratar con el Estado; y no estar desempeñando ningún cargo público.

Cabe destacar que los postulantes no pueden tener nexos de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, y primero civil con funcionarios o contratistas del SENA en el nivel directivo del orden nacional o del orden regional en donde se presenta el plan de negocio.

Por otra parte, los aspirantes no deben contar con ningún tipo de vinculación laboral o contractual con el SENA, exceptuando el contrato de aprendizaje. También se piden documentos adicionales como certificado de formación, de antecedentes disciplinarios, de antecedentes fiscales, de antecedentes judiciales, entre otros.

Para saber con exactitud todos los documentos que se requieren para tener una aplicación exitosa puede consultar la página web oficial del Fondo Emprender o de clic aquí. En el link encontrará un PDF con todas las instrucciones de la convocatoria.

Finalmente, es de suma importancia la dedicación de los beneficiarios al proyecto, que deberá ser de tiempo completo y exclusivo, salvo que se justifique la dedicación parcial, indicando su compromiso de asistir directa y personalmente a todas las citaciones que realice el SENA.

