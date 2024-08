Pasaportes, crisis en Venezuela y Código Electoral: el análisis a mitad de semana

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura. El análisis al nuevo capítulo de los pasaportes, los cambios que planea el gobierno para su expedición, el rol de la Imprenta Nacional y la incidencia que tendrán gobiernos extranjeros en ese proceso. Después una mirada a Venezuela 15 día después de las elecciones, el rol que estaría cumpliendo la comunidad internacional y el llamado del gobierno colombiano a una comisión. Por último, los que refleja la caída por segunda vez del Código Electoral.

Lo que dicen los panelistas

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, abogado y especialista en Derecho Público, señaló que el problema de los pasaportes es inventado por el Gobierno, “ellos abren la licitación, hay ruidos y señalamientos sobre los requisitos, la dejan avanzar y cuando estalla el problema, el Presidente dice que no puede adjudicar con un solo proponente”. También recordó que después de revocar la licitación, hubo urgencia manifiesta y se la dan por un año más a Thomas Greg, “en este momento ellos iniciaron un proceso para una reparación de $114 mil millones. Ellos tienen el proceso administrativo y prestan el servicio al mismo tiempo”. De otro lado, destacó que el gobierno habla de una segunda fase en el que llega alguien de otro país, “eso no responde la pregunta sobre quién va a imprimir los pasaportes el 4 de octubre, cuando ya no esté Thomas Greg”.

Para Edna Bonilla, exsecretaria de Educación de Bogotá, profesora en la Universidad Nacional y consultora, todo lo que se vive con los pasaportes es lamentable, es la improvisación y un gobierno ineficiente, “la pregunta es qué ha pasado este año y no lo tenemos claro”. Resaltó que el proceso de expedir pasaportes funcionaba bien, “es lamentable que estemos en esta incertidumbres con convenios con otros países que es algo de suma gravedad, es la información de los colombianos en manos de otro país”. También comentó que si empezamos en una fragilidad, los damnificados seremos los ciudadanos en el exterior ante la confianza en los datos, “no solo está en juego un contrato, también está en juego la confianza de los datos y la confianza internacional”.

Sobre lo que ocurre en Venezuela, todos sabemos que el fraude es evidente, no es democrático que una persona permanezca por tanto tiempo en el poder. Lo que se pueda hacer desde la región es algo marginal”, además, dijo que no creo que el problema se solucione pronto, “veo es una estrategia de dilación para tener una salida negociada. Esto no es solo es un asunto de Maduro, hay mucha gente cercana. Toca esperar el papel de EE. UU.”

Fabio Humar, abogado, máster en derecho económico y derecho administrativo, penalista y constitucionalista, resaltó que es altamente probable que nos toque pagar un capricho presidencial, “ese pleito está llamado a perderse. La demanda se va a perder, porque la compañía tenía las condiciones para continuar”. Manifestó que el ciudadano entrega datos con la premisa de que no saldrán de ese ámbito, “pero preguntémonos quién puede tener acceso a una información que puede poner en jaque el orden público u el interés de un gobierno extranjero”. También dijo que si algo funcionaba bien eran los pasaportes, “era un servicio impecable, entonces ¿cuál es el capricho para revocar la entrega del servicio a Thomas Greg?”

También destacó que se debe tener en cuenta la responsabilidad de los funcionarios de ministro hacia abajo en estas decisiones, “los delitos quedan por varios años por ahí andando”.

Sobre la crisis en Venezuela, Mauricio Rodríguez, consultor, profesor universitario, fundador de Portafolio, exembajador ante el Reino Unido, detalló que tiene que haber una negociación para la transición, “no creo que la solución esté en manos de México, Colombia y Brasil. El caso Venezuela es de ajedrez político mundial de la mayor importancia”. Resalto que la negociación sí se está dando, pero que ahí están en juego otras cosas como el conflicto Ucrania-Rusia, Palestina-Israel, “el contexto es complicado. México, Colombia y Brasil pueden tener un papel en segundo plano y hacer algo de mensajería”.

Sobre el peso de EE. UU., dijo que ellos tienen una política bipartidista de consenso, “hay que presionar una salida negociada, una negociación que implica darle algunas condiciones de asilo y seguridad al chavismo. Hay que pasar por el tema de los militares, muchos siguen rodeando a Maduro”.

Frente a la caída del Código Electoral, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, explicó que es una lástima que se pierda el tema tecnológico, “el código no entiende hoy de tecnología y sí teníamos procedimientos para incluir tecnologías porque hoy es una decisión del registrador el asunto de incluir tecnologías sin conocer el impacto real. Detalló que, entre más procesos tecnológicos, se necesita más experticia técnica, “necesitamos saber cuáles son los códigos fuente, dónde están las fallas y eso implica más conocimiento que se traslada a auditorias para saber qué es lo que falla. El código sí tenía como hacer esos mecanismo de verificación”.

Por último, sobre el tema de pasaportes y desde el Congreso, la senadora Angélica Lozano detalló que son 2 millones de pasaportes los que se expiden al año, “eso no es imprimir solo una hoja, son documentos de seguridad, es un material con información de la identidad. No queda claro que un gobierno extranjero sea quien lo maneje”. Destacó que se tendrá un convenio de gobierno a gobierno para subcontratar una empresa a dedo, “en su momento hubo reservas frente al pliego de la licitación, la pregunta es entonces, ¿por qué no abrieron una nueva licitación cambiando términos?”