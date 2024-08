Bogotá D.C.

En Bogotá una pequeña de 8 años reveló que estaba siendo abusada sexualmente por parte de su abuelo materno a través de unas notas que escribía en su diario.

En la nota se lee:

“Jueves 9 de agosto. Mi abuelo me bajo los cucos y me sobó el interior de la vagina y no le puedo decir a nadie”, escribió la pequeña al parecer con su puño y letra.

Niña de 8 años reveló en su diario dolorosos detalles de cómo su abuelo la abusaba Ampliar

Una vez el papá se percata de esta confesión, la lleva al Hospital más cercano en donde se activó el código blanco. Además, la niña contó los tocamientos que fue víctima por este hombre.

“Esto es una situación que no se viene presentando de hace poco, aparentemente no se sabe exactamente la fecha, pero según lo que relata la niña con la especial en el médico indica que más o menos viene siendo hace más de un año o inclusive mucho más antes, entonces el tema es bastante delicado. Se suponía que ella estaba en esa casa bajo el cuidado de alguien, pero en realidad la estaban abusando”, dijo el padre de la menor.

Una de las cosas más dolorosas, es que al parecer el presunto abusador también intentado violar a la hermana mayor y hasta a la mamá de la víctima.

“Me altera, me preocupa porque sabiendo las situaciones y habiendo vivido ese tipo de cosas la mamá me dejó a las niñas vulnerables a eso. En esa casa en la que vive el abuelo hay más niñas y habría más víctimas”, explicó el padre.

Una vez salgan los resultados de Medicina Legal y se realizarán los protocolos en el Hospital el papá del emprenderá las acciones judiciales que permitan capturar a este agresor.