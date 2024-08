Galán revela que no había presupuesto para vehículos de la Policía: 5 mil motos no servían

Bogotá D.C.

En un foro de la Universidad Javeriana, el alcalde Carlos Fernando Galán reveló que la alcaldía de Claudia López no dejó recursos para el mantenimiento de los vehículos de la policía en un nivel “grave”.

Según el alcalde, hay vehículos obsoletos y otros que necesitaban mantenimiento.

“No encontramos suficiente presupuesto para el mantenimiento de los vehículos de la policía. Hoy estamos avanzando en eso y ya lo puedo decir, pero hace unos meses no teníamos más de 5 mil motos que no tenían garantía para su manteamiento y no los podíamos usar”, explicó el alcalde Carlos Fernando Galán.

Además, para octubre se tenía que hacer el cambio de los chalecos antibalas de la policía por un valor de 10 mil millones de pesos y solo se contaba con el 10% de los recuros.

“Para esa compra nos dejaron tan solo mil millones de pesos, ya los solucionamos, pero hace un tiempo no teníamos esos recursos. No lo habíamos dicho, pero estábamos vulnerables en ese tema”, indicó el alcalde.