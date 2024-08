En Norte de Santander hubo una disminución del 7,5% en siniestralidad vial

Cúcuta

De acuerdo con el secretario de Tránsito del departamento, Carlos Orozco, durante el primer semestre del 2024 hubo una disminución del 7,5% en la siniestralidad vial en comparación con el mismo periodo del 2023.

“Acabamos de recibir el reporte de la agencia nacional de seguridad vial a través de su observatorio vial. Para Norte de Santander la evaluación en el primer semestre de 2024 es que en comparación con el 2023 tenemos una disminución del 7,5% en la siniestralidad”, informó Orozco.

Pese a que las cifras representan una disminución, Carlos Orozco enfatizó en que no es suficiente, toda vez que las directrices nacionales exigen que en 10 años la reducción sea de, al menos, el 50%.

“Esto quiere decir que hay menos muertos pero no es suficiente el trabajo. El plan nacional de seguridad vial dice que a 10 años debemos reducir esa cifra hasta en un 50%. Seguimos haciendo esfuerzo para seguir inculcando a que la gente respete las normas de tránsito”, explicó el secretario departamental.

Asimismo, contó cuáles son las principales razones por las que se emiten las respectivas multas. “Hay un top 5: estacionarse en sitios prohibidos, no tener el SOAT, no hacer la revisión técnico mecánica, no conducir con casco y conducir sin licencia. Esas son las principales razones que hacen que los nortesantandereanos reciban comparendos”, concluyó.