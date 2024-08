El cruce entre Jorge Luis Pinto y un periodista: “Quedé quinto del mundo con ese sistema”

Jorge Luis Pinto volvió a dirigir para hacerse cargo de Unión Magdalena, club en el que ya había tenido dos experiencias previas. El técnico santandereano se hizo cargo de la institución samaria para el segundo semestre del año, con el objetivo de regresar el equipo a la primera división de Colombia.

Pinto, de 71 años, tiene al equipo parcialmente en la tercera posición, con 8 puntos logrados producto de dos triunfos y dos empates. El duelo más reciente fue igualdad por 1-1 contra Barranquilla FC, pero el resultado pasó a segundo plano debido a lo que sucedió en la rueda de prensa posterior al duelo.

El cruce de Pinto con un periodista

En la sala de prensa, un periodista le cuestionó al entrenador el hecho de implementar la línea de cinco jugadores en la zona defensiva. “Profe, ese equipo con línea de cinco defensores pierde un poco de dinámica en el frente de ataque. ¿Por qué no cambió el esquema en un cuatro en fondo?, para tener más volumen en el medio del campo y tener mejor el partido”, cuestionó.

Pinto le respondió de manera contundente, sin faltarle el respeto, aludiendo a que con este tipo de esquema ha podido quedar en el quinto puesto de un Mundial con Costa Rica en Brasil 2014 y luego, terminar cuarto de los Juegos Olímpicos de Río 2016, dirigiendo a Honduras.

“Me disculpa si soy irreverente, pero yo quedé quinto en el mundo con ese sistema, quedé cuarto en los Juegos Olímpicos con ese sistema, Bayer Leverkusen le ganó a todo el mundo con ese sistema”, inició diciendo el entrenador.

“El posicionamiento táctico y la posición de los jugadores no indica la mentalidad o el concepto ofensivo, es un posicionamiento, y ahorita lo vienen haciendo todos los equipos”, complementó Pinto.

La respuesta de Jorge Luis Pinto cuando le preguntaron de la línea de 5 que está utilizando con el Unión Magdalena, actualmente.



Sin embargo, ahí no paró la cosa, pues otro periodista aseguró que, en un sector de la prensa, había la sensación de que el jugador Jannenson Sarmiento pudo haber tenido más minutos en el juego, a lo que respondió: “Me gustaría saber primero qué todo, qué sector del periodismo. Yo soy claro, ustedes me conocen; me gustaría saber: ‘mire, este, este y este’, para saber quiénes son y explicarles… es el pensamiento que ellos tienen, y nosotros observamos otras cosas”.