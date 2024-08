El ‘cometa del siglo’ ya se empieza a asomar: cómo y cuándo verlo desde Colombia

Se trata del cometa C/2023 A3 y se anticipa que este será uno de los cuerpos celestes de mayor intensidad en la astronomía del siglo. De acuerdo con predicciones, este cometa será visto desde ambos hemisferios del mundo en diferentes horas y días.

Teniendo en cuenta la información de la NASA, su máximo esplendor y visibilidad en la Tierra será el 12 de octubre de este año. Sin embargo, su recorrido estará presente en la Tierra desde mediados de septiembre, cuando alcance la cercanía suficiente con el planeta.

¿Cuál es el mejor momento para ver este cometa?

Las horas que benefician al hemisferio en el que se encuentra Colombia (sur) están entre el amanecer y atardecer. Sin embargo, no es seguro en cuál fecha pasará el cometa por el cielo del país, ya que, las condiciones espaciales y de resistencia del cuerpo de luz pueden afectar permanencia en el espacio y, por lo tanto, su visibilidad.

No obstante, entre los meses de septiembre y octubre, este será más visible en telescopios de observatorios y comerciales o caseros. Aún no se ha confirmado si será posible o no observarlo a simple vista en el cielo del mundo.

¿Cómo ver este cuerpo celeste de forma casera?

Lo recomendable inicialmente es buscar un lugar y un momento climático con el cielo despejado, pues, en ciudades con gran cantidad de iluminación artificial o contaminación como esmog, es difícil distinguir estos comentas e, incluso, las estrellas en la vida diaria.

Se requiere el uso de prismático o binoculares con sistemas de cristales que permitan ver a distancias lejanas. Aunque lo más ideal es un telescopio, ya que puede ser más estable para calcular la trayectoria del cometa y su recorrido.

¿Qué otros cometas se presenciaron en este 2024?

Según la observación y el análisis del Centro de Planetas Menores, de abril a julio se pudo presenciar dos cuerpos celestes en el mundo: el 13P/Olbers y el 12P/Pons-Brooks. En el caso del primero, en su inicio se vio bastante al inicio de la noche y, en el día quince, subió su trayectoria y no implicó afectaciones a la hora en la que observó.

Para el 12P/Pons-Brooks, no tuvo presencia en la latitud de Colombia, ya que, desde mediados de julio, perdió luminosidad debido al alejamiento de este con respecto al sol. En la zona donde se distinguió más fue en la latitud 30° hacia la media noche durante 30 días consecutivos.

¿Cuáles son los mejores lugares de Colombia para admirar las estrellas?

Los viajeros apuntan a que los lugares ideales para ver estrellas en el país están en los siguientes destinos turísticos:

El Desierto de la Tatacoa

Villa de Leyva

Parque Nacional Natural El Cocuy

Particularmente, en la zona del Desierto de la Tatacoa están el Observatorio Astronómico OATA, en el municipio de Villavieja, y el Observatorio Astronómico Astrosur, para quienes deseen tener una experiencia mucho más profesional y académica.

También, en Parque Nacional Natural El Cocuy se encuentra el observatorio Astronómico en el Camino ancestral de Mal Paso, en el que se podrá conocer la historia y métodos científicos de los pueblos originarios que vivían ahí.