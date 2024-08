Contratos de alcaldías locales de Bogotá beneficiarían a familias de Ex alcaldes

Bogotá

En un debate realizado en el Concejo de Bogotá, la Concejal Diana Diago dio a conocer presuntos contratos que se habrían dado a familiares de ex alcaldes locales. Contratos que se habrían realizado de una localidad a otra de la ciudad.

“El presunto nepotismo sigue vigente en la administración de Galán. He venido denunciando cómo se tomaron la alcaldía de Rafael Uribe Uribe como la caja menor de unos cuántos. La entidad se había convertido en un intercambio de favores entre el exalcalde local, Eduard Quintana y el ex director del IPES, Alejandro Rivera. Cada uno contrató a la pareja del otro. Ahora, encontré más casos de contratistas que son hermanos, hijos y hasta la mamá de ex alcaldes locales. Un entramado de clientelismo y presunto nepotismo.” Dijo la Concejal.

¿Cuáles serían los casos de contratación entre familias?

Localidad de la Candelaria:

La familia de la ex alcaldesa local de La Candelaria, Ángela Quiroga, hace parte del entramado de presunto nepotismo y clientelismo en la Administración Distrital. El 26 de abril de 2024, Lidia Castro, la mamá de Quiroga, firmó el contrato de prestación de servicios 332 de 2024 por valor de 11′000.000 de pesos con la Alcaldía Local de Santa Fe, contrato firmado por Diego Herrera, ex alcalde de la localidad.

Edwin Mejía, es el presunto medio hermano de la exalcaldesa de La Candelaria, Ángela Quiroga. Él es contratista del Distrito y fue acreedor de 2 contratos: el 003 de 2024 con la alcaldía local de Kennedy por valor de 25′000.000 y el 538 de 2024 con la alcaldía local de San Cristóbal, por valor de 17′000.000 de pesos.

Localidad de San Cristóbal

La presunta hermana del ex alcalde local, Juan Carlos Triana, aseguró su trabajo en la alcaldía local de La Candelaria. Martha Triana firmó el contrato 151 de 2024 por valor de 21′000.000 de pesos, el cual tuvo una adición de 5′500.000. La firma del contrato se dio el 9 de abril de 2024. Como se evidencia en el acta de inicio del contrato.

Localidad de Santa Fe

A los hijos del ex alcalde de la localidad de Santa Fe, Diego Herrera, se les dieron contratos en las alcaldías de Usme y Antonio Nariño en pleno 2024. Así quedó registrado en varios documentos.