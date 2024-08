Líder social reclama entrega del cuerpo de su hermano asesinado en cautiverio en Tibú

Cúcuta

Un verdadero drama viven los familiares de Jhon Ángel Fermín González Atencio hermano de la presidente de la Asociación de Madres del Catatumbo Carmen García quien falleció en cautiverio luego que un grupo armado lo secuestrara hace varios meses.

El caso que se mantiene en completo hermetismo por parte de las autoridades frente a lo ocurrido como también quienes serían los responsables del plagio y posterior muerte en circunstancias que están por establecerse ha generado gran preocupación por parte de la sociedad civil.

En las últimas horas a través de un video la señora García llamó la atención de los hechos confusos que rodean este lamentable episodio señalando que " hago un llamado al gobierno, al presidente a la vicepresidente y a Medicina Legal de Colombia, a mi hermano me lo mataron en la parte alta del Catatumbo, el día 5 de agosto y medicina Legal lleva cinco días con el”.

“Nos han dicho que han enviado mensajes a Venezuela para pedir la identificación de mi hermano, todo es muy confuso, no esta nada claro. No entregan documentos a las autoridades venezolanas para pedir la identificación de mi hermano para que me entreguen el cuerpo” dijo entre lagrimas la señora García.

Indicó que “mi familia esta sufriendo mucho y lo único que queremos es que Medicina Legal nos entregue el cuerpo de mi hermano para darle cristiana sepultura” dijo la mujer, víctima del conflicto.

En ese sentido también se pronunció la asociación que ella preside al norte del departamento y dijeron que “nos unimos al clamor de justicia para poder esclarecer la verdadera causa de la muerte. Solicitamos a las autoridades que nos ayuden a conocer la verdad de este caso como primera medida de reparación ante este lamentable hecho que enluta al Catatumbo”.