La captura de El Mayo y de Joaquín Guzmán fue una operación entre cárteles

Este viernes 9 de agosto, la embajada de Estados Unidos en México dio a conocer más detalles sobre la captura de Joaquín Guzmán, hijo de ‘El Chapo Guzmán’, y de Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’.

Según dijo el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, en una rueda de prensa, “ No hubo recursos de Estados Unidos en esta operación , no fue un avión de Estados Unidos, no fue un piloto de Estados Unidos, no fue nuestra gente ni nuestros agentes en México; esta operación fue entre los carteles”.

De acuerdo a la información recogida, el vuelo en el que iban Joaquín Guzmán y ‘El Mayo’ salió de la ciudad de Sinaloa y aterrizó en Santa Teresa, Nuevo México. Sin embargo, se conoció que Guzmán sí se quería entregar al gobierno estadounidense, mientras que ‘El Mayo’ fue llevado en contra de su voluntad.

#MUNDO La embajada de Estados Unidos en México @USAembMex, indicó que Joaquín Guzmán, hijo del Chapo se entregó al gobierno de Estados Unidos, mientras que ‘El Mayo’ fue llevado en contra de su voluntad. Además indicaron que se trató de una operación entre cárteles. @julianadlr17 pic.twitter.com/mfoRGAN5ga — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 9, 2024

Además, la embajada indicó que se han dado más arrestos como los de Rafael Caro Quintero, Ovidio alias ‘El Ratón’ Guzmán y Néstor Isidro Pérez, alias ‘El Nini’, entre otros.

Todas estas acciones se dan entre “la cooperación como socios entre nuestros países (Estados Unidos y México) nos han permitido asestar estos golpes certeros y otros más”, según el comunicado.