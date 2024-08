ETB desmiente a Contraloría sobre pérdida de 100 mil millones: hicieron mal las cuentas

Bogotá D.C.

Este 09 de agosto la Contraloría de Bogotá informó que, debido a diferencias en los estados financieros, inventarios y saldos de los bienes de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá -ETB- se encontraron recursos faltantes por 101 mil millones de pesos.

De acuerdo con la información recolectada, el contralor Julián Mauricio Ruiz abrió una investigación que busca establecer los responsables de los hallazgos configurados además de realizar una verificación del estado real de los activos de la ETB.

La ETB responde frente a la apertura de dicha investigación

De acuerdo con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá ETB, una vez se conocieron los hallazgos de la Contraloría, se solicitó al ente de control eliminar las observaciones y conceptos emitidos pues se trataría de diferencias de interpretación contable de dicha entidad.

Según la ETB, en 2023 se adquirieron equipos para proyectos estratégicos por un valor parcial de $64 mil 917 millones. Dichos activos se registraron en una cuenta contable denominada equipos en bodega. Como en ese mismo año se inició la ejecución del proyecto, contablemente se debía presentar en la subcuenta: construcciones en curso.

“Sin embargo, por una diferencia de interpretación por parte de la Contraloría, basado en el análisis solo de la cuenta de equipos en bodega y omitiendo el análisis y contrastación de la cuenta de construcciones en curso, esta concluye que hay un faltante. Es así como ETB se permite afirmar que, a corte de diciembre 2023, año objeto de la auditoría, el total de los $64 mil 917 millones de los activos adquiridos se encontraban tanto en la contabilidad como en el inventario físico”, dijo la empresa de telecomunicaciones.

Inventario de bodega

Según la ETB, se suministró el costo unitario de cada uno de los elementos del inventario de bodega, no obstante, cuando la Contraloría calculó el valor total no tomó en cuenta incluir las cantidades en existencia en las bodegas visitadas, es decir, no multiplicó el costo unitario por el número de unidades que se encontraban allí.

“En este caso, por un error en el cálculo realizado por el ente de control, se llegó a una conclusión incorrecta de que hay una diferencia de $36 mil 200 millones. Es así que ETB reitera que a la fecha objeto de auditoría, los materiales se encontraban físicamente en las bodegas de ETB y no existe diferencia alguna entre el valor de las existencias en inventarios físicos y los declarados contablemente”, explicó la entidad.

La empresa entregó un parte de tranquilidad a los accionistas y a la ciudadanía sobre el manejo responsable y transparente de los recursos públicos en el marco de la gestión fiscal.

No obstante, la Contraloría aún no se ha pronunciado frente la investigación que se abrió a la ETB.