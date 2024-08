UNGRD: Presidente de la Corte Suprema apoya decisiones de la Sala de Instrucción

Tras la reunión del presidente de la Corte Suprema con magistrados de la Sala de Instrucción por presunta inconformidad con el cambio de magistrado ponente en el caso contra el congresista Wadith Manzur.



El magistrado Gerson Chaverra dijo que ha sido “un proceso transparente y sin secretismos”.



“Ella no se ha hecho nada con secretismo, aquí todo ha sido público, ella participó en la primera deliberación y puso de presente su punto de vista, pero tuvo que retirarse porque tenía una diligencia judicial para realizar, se adoptó la decisión correspondiente de manera mayoritaria, habiéndose escuchado y valorado su punto de vista, y se adoptó la decisión”, afirmó Chaverra.





Así mismo el presidente del alto tribunal apoyo a la Sala de Instrucción y explicó que todo el procedimiento es legal.



“Las decisiones no las toma el magistrado sustanciador, el magistrado sustanciador adelanta las pesquisas pero cuando es el momento de definir si se vincula mediante indagatoria a un determinado procesado, de definir la situación jurídica con medida de aseguramiento o no, o cerrar la investigación para calificar el mérito del sumario con resolución de acusación o con preclusión es de toda la sala”, concluyó.



Así las cosas el caso sobrea UNGRD contra el representante a la Cámara Wadith Manzur, seguirá en manos del magistrado y presidente de la Sala de Instrucción, Misael Rodríguez, para que adelante todos los procesos contra los congresistas.