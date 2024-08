Julián Millán: “Por mi estilo de fútbol, me gustaría ir a Brasil o México”

Tras el partido por la cuarta jornada de la Liga colombiana, el central vallecaucano de Independiente Santa Fe, Julián Millán, habló con El Alargue de Caracol Radio. El defensa viene mostrando un nivel excepcional en este arranque de temporada y, además, mucho más participativo, ayudando a su equipo con anotaciones importantes, tal y como lo fue en el partido contra Bucaramanga, donde no solo mostró un gran nivel defensivo, sino también aportó con la anotación que le dio la victoria al cuadro rojiblanco.

Un defensa de categoría internacional

“Contento por el momento que estoy viviendo, esto es la perseverancia, el trabajo que se viene haciendo en lo personal y en lo colectivo”, añadió el defensa, que no solamente vive un gran presente en su carrera profesional, sino que también es considerado como uno de los mejores del país en su posición.

El jugador es consciente de su actual nivel y el aporte que le da al equipo bogotano, y se refiró a su categoría como uno de los centrales con mejor forma en el FPC. “No solo me considero uno de los mejores, sino también los números este año han sido muy importantes, debido a ese buen trabajo, mucha gente lo considera también”.

Millán comentó sobre su participación en el ataque con Santa Fe: “Como uno tiene pocas oportunidades de llegar al arco, siento que en la pelota quieta uno tiene esas ganas de anotar y uno va con muchas ganas, siento que como defensas también tenemos ese plus, no solamente los delanteros. También es importante que estemos aportando en esa racha goleadora”.

Adicionalmente, el defensa se refirió a las declaraciones de Fabián Sambueza, volante del Bucaramanga, quien cuestionó a Santa Fe por supuestamente cortar el juego en el encuentro pasado. “Realmente no escuché lo que dijo, no acostumbro a ver las ruedas de prensa después del partido, pero si él lo dice, es todo en general, se debe mejorar. Muchas veces, cuando jugamos de local, los visitantes también quema mucho tiempo. En torneos internacionales a veces nos va un poco mal y debemos mejorar eso para que podamos llegar a Sudamérica con autoridad”.

Julián Millán no solo destacó lo bueno que se hizo en el encuentro, también fue muy crítico en cómo son las exigencias del DT Pablo Peirano y de qué manera trabaja a los jugadores. “El profe en los entrenamientos se enfoca mucho en los detalles y la forma en la que vamos a afrontar los partidos. Nos da confianza para liberarnos. Hasta el momento nos vemos coordinados, esa línea de tres no es fácil”.

Por último, el defensor no dejó de lado sus aspiraciones y sueños a futuro, comentó a dónde le gustaría ir en un futuro fuera del FPC. “En estos momentos estoy pasando por un gran momento y ya mucho más maduro, me gustaría ir a Brasil o México, siento que con mi estilo de juego, técnico, rápido y que le gusta la pelota podría sentar bien. Siento que en alguna de esas dos ligas me sentiría muy bien”.