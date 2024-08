Harris aventaja a Trump por cinco puntos en la más reciente encuesta nacional

EE.UU.

Habrá debate entre Donald Trump y Kamala Harris. El republicano aceptó el encuentro que se llevara a cabo el próximo 10 de septiembre, dos meses antes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Se espera que el cara a cara se produzca en Filadelfia, uno de los estados clave para la carrera por La Casa Blanca.

Luego de permanecer casi una semana en la sombra, Donald Trump reapareció y realizó una rueda de prensa desde su residencia en Mar-A-Lago, en donde no solo aceptó debatir contra la candidata demócrata Kamala Harris el próximo 10 de septiembre, la misma fecha que estaba agendada por la cadena ABC cuando Joe Biden era el virtual candidato, sino que propuso dos debates más, uno para le 4 de septiembre en cabeza de Fox News y otro para el 25 de septiembre moderado por NBC.

“Tenemos esas tres fechas, hablé con los medios y están ansiosos por los debates, la otra campaña debe aceptar la propuesta y los términos, quizás acepten o no, no lo se. Ella no ha hecho una entrevista, no puede hacerlo, es medio competente y no puede dar una entrevista”, dijo Trump.

Las otras dos fechas aun no han sido aceptadas por la campaña Harris. La demócrata celebró que Trump haya aceptado debatir con ella, y dijo “espero que aparezca ese día”.

Durante la aparición de Trump, el republicano mostró su molestia por el protagonismo que ha tenido Kamala Harris durante casi dos semanas, y el tamaño de la audiencia que asiste a sus mitines de campaña, en comparación con las que la formula vicepresidencial republicana JD Vance ha tenido en los mismos estadios.

A esto se suma que Harris aventaja a Trump por cinco puntos en la mas reciente encuesta de Ipsos a nivel nacional, algo que Trump dijo solo se debe porque “ella es mujer y representa a cierto grupo de votantes”.

La demócrata Kamala Harris aventaja al republicano Donald Trump con un 42% frente a un 37% en la carrera por las elecciones presidenciales. La encuesta encontró que Harris había ampliado su ventaja desde una encuesta de Reuters/Ipsos del 22 y 23 de julio, que la situó entre un 37% y un 34% por encima de Trump.

La carrera por La Casa Blanca continua, este sábado Trump sostendrá un mitin en Montana, el único evento programado hasta el momento para el republicano y Harris estará en Arizona y el domingo en Nevada.