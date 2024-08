Profesionales de la salud se declaran a la expectativa de una nueva reforma al sector

Cúcuta

Lo profesionales de la salud en Norte de Santander se declararon interesados en conocer el proyecto de la nueva reforma que el gobierno nacional llevara en el nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República.

Los médicos en esta zona del país manifestaron que se necesita conocer a fondo las intenciones del legislativo para poder “examinar” la forma como se pretende seguir consolidando el nuevo modelo proyectado por el gobierno nacional.

Alonso Vellojín dijo a Caracol Radio “no podemos desconocer que en la anterior habían algunos items que podrían dar respuesta a algunas inquietudes del usuario de acuerdo a la normatividad, pero hoy los usuarios necesitan conocer exactamente como se esta pensando el sistema”.

“Hay muchas debilidades en el nuevo sistema que pueden terminan causando efectos negativos en la atención, en el servicio de Ips frente a las Eps y una serie de situaciones que deben quedar muy claras en la norma”dijo el profesional de la salud.

Dijo que “antes en el modelo anterior la Eps le respondía en el primer nivel y mediana complejidad.Pero si va a dejar de ser una entidad responsable del usuario quien va a responder por la atención y sus costos. Todos terminaran cobrándole a ADRES sin autorización y por ende no va haber pagos y las Ips van a decir no atiendo los pacientes porque quien me paga”