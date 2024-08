Motavita nuevamente sin agua

Motavita

Motavita, un municipio en Boyacá, apenas unos meses después de haber superado una sequía severa. La comunidad ha reportado la falta de agua desde hace dos semanas, cuando al parecer el pozo profundo, reinaugurado el pasado 22 de abril por el gobernador de Boyacá, dejó de funcionar.

Nancy López, una de las residentes afectadas, expresó su frustración: “Hace dos semanas no llega agua. Uno espera, avisa, y dicen que van a pasar, pero nada. Habían dicho que el agua iba a ser permanente, pero hasta el momento no ha sido posible. Estamos hablando con la señora del acueducto y ella dice que no llega agua, que hay que esperar porque el pozo no está funcionando. Dan miles de disculpas, pero hasta el momento no hay ninguna solución”.

López informó que la falta de agua afecta principalmente al sector central del municipio, especialmente en la subida al cementerio. “En varias casas no llega el agua. Nos toca traerla de un familiar que vive en Tunja, él nos trae agua para cocinar, pero para lo demás nos toca ver qué hacemos porque ni para bañarnos tenemos. Tenemos tres niños pequeños, y la verdad, nos toca arreglárnoslas como podamos porque no vemos que las autoridades se preocupen por este servicio tan importante. Uno paga el servicio, pero no lo tiene”.

A pesar de la situación, los recibos del agua siguen llegando puntualmente a los hogares. “Sí, eso sí llega puntual, y si no pagamos, dicen que nos quitan el servicio, pero nosotros esperamos que el alcalde solucione esto. Uno se queja, pero no es posible, dicen que el pozo no sirve, dan miles de disculpas, pero nada concreto”.

La situación antes de esta crisis también era preocupante. “La verdad, el agua que llegaba era amarilla, sucia, no se podía consumir ni cocinar con ella. Nos tocaba comprar bolsas de agua porque nadie soluciona nada. A pesar de esto, seguimos pagando los 25,000 pesos del recibo y además tenemos que reunir para comprar las bolsas de agua en las tiendas del municipio”, concluyó López.