Gobierno Petro se raja en el transporte y en la construcción de viviendas: afirman gremios

Los gremios de la vivienda y la construcción así como los del transporte le han llamado la atención al gobierno de Gustavo Petro, que al cumplir dos años en la Presidencia de la República, no han visto cambios positivos en estos sectores, por el contrario han empeorado los indicadores.

¿Cómo van los proyectos de vivienda en el país?

‘Mi Casa Ya’ es uno de los programas de vivienda más grandes e importantes del país, que le otorgan subsidios a las personas para que compren su primera Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP). Fue creado durante el primer mandato del gobierno de Álvaro Uribe y ha persistido hasta el momento.

Sin embargo, la ex presidenta de la Cámara Colombia de la Construcción (Camacol) y ahora concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Sandra Forero, indicó que el gobierno de Gustavo Petro “es un gobierno que acabó con la política de vivienda social más importante que ha habido en los últimos 30 años o tal vez de la historia reciente de Colombia”.

Forero explica que debido a que cambiaron la metodología del programa, porque no llegaba a otros territorios que no fueran las ciudades principales, más de 700 mil hogares se quedaron sin conseguir su casa.

“Cambiaron una metodología que expulsó a las ciudades grandes de tener vivienda de interés social, Cali, Bogotá, Barranquilla, Medellín, porque argumentaban que no estaba llegando a los otros territorios, y lo que pasa es que para otros territorios se necesita otro programa. Entonces, no funcionó ni en las grandes ciudades, ni en las ciudades intermedias, ni en los municipios de categoría 4, 5 y 6″, explicó la concejal.

Además, el número de subsidios se redujo durante estos dos años. Anteriormente estaba entre lo 90.000 y los 75.000cupos, ahora hay 50.000 subsidios para este 2024, de los cuáles aún quedan cerca de 18.000.

Ante esta reducción, el actual presidente de Camacol, Guillermo Herrera ha asegurado en ruedas de prensa que el gremio necesitaría más cupos que esos 50.000.

“Porque vemos que 50.000 es un nivel bien inferior a los 90.000 unidades de vivienda que se venían financiando en los últimos años y si hablamos solamente de VIS, no eran 90.000, eran 70.000 en los últimos años, entonces aquí se hizo una reducción drástica, abrupta, en los niveles de financiación de vivienda”, aseguró el presidente del gremio.

Aunque el gobierno nacional ha tenido reuniones con los sectores financieros del país, la concejal indica que no le están dando préstamos a los constructores.

“En este sector no le están prestando a los constructores, porque los constructores no están pudiendo vender. Y no están pudiendo vender porque se redujeron los subsidios”, expresó Forero.

Lo que pide Camacol, como gremios de otros sectores, es que se defina el plan de reactivación del gobierno que todavía no se conoce.

“Lo que esperamos ahorita es un plan de reactivación que permita, además de que los hogares puedan comprar, que mantengamos los niveles de empleo que hoy nos preocupa de la mayor manera, puedan verse afectados con las caídas que ya acumulan 21 meses en la comercialización de vivienda en el país”, afirmó Herrera.

¿Cómo va el transporte en el país?

Recientemente, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar) publicó algunas cifras de bloqueos en las vías nacionales en lo va del 2024. Según estos datos, ha habido 415 bloqueos en las carreteras nacionales , lo que ha afectado la economía y la productividad del país.

En tiempo, esta cifra equivale a más de 3 mil horas de bloqueos, es decir 125 días, por lo que la federación hace un llamado al gobierno nacional para que brinde soluciones porque esta problemática “sigue afectando las operaciones logísticas, la competitividad del país y la calidad de vida de nuestros conductores”, además de generar grande pérdidas económicas.

El gremio resalta que esta problemática ha sido una en las que el gobierno Petro “se raja”, ya que entre enero de 2023 a julio de 2024 se han registrado 1.157 bloqueos en las vías nacionales.