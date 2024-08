Alcalde de Cartagena desmiente paro en los colegios públicos de la ciudad

Cartagena

Para superar las recurrentes crisis en los colegios públicos de Cartagena en años pasados, tras los retrasos en la contratación de los vigilantes, el pasado 1 de junio, el Distrito, por medio de la Secretaría de Educación, adjudicó el contrato de vigilancia por medio de una licitación pública. De esta manera se buscó robustecer el proceso y promover mejores condiciones para los trabajadores.

Esa fue la primera vez en varios años que se utilizó la licitación pública para contratar la vigilancia en los colegios, pues en gobiernos anteriores los procesos se contrataban en la Bolsa Mercantil de Colombia.

El actual operador de vigilancia de los colegios públicos es la empresa Delthac 1 Seguridad Ltda., bajo un contrato de seis meses y cinco días que finalizará el 5 de diciembre de 2024. La inversión fue de $26.732 millones.

Cabe destacar que el Distrito estudia el estructurar una contratación para este ámbito que no tenga terminaciones en lo que queda de cuatrienio, por medio del uso de vigencias futuras.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación, el actual operador incorporó 996 vigilantes, quienes se encargan de garantizar la seguridad en las escuelas y velan por el bienestar de la comunidad educativa.

Sin embargo, desde el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Seguridad, Vigilancia y Empresas Afines de Colombia (Suntrasevieacol) hay quejas y reclamos por el salario que se les paga a sus asociados, por lo que, según Eliud Meléndez, presidente del sindicato, tramitarán una solicitud ante el Ministerio de Trabajo para que el Gobierno nacional revise el tema y decida si su reclamo frente a la empresa privada es justo.

“Están convocando a una protesta falsa e imprecisa”

Alberto Martínez, secretario de Educación del Distrito, se refirió a un audio compartido en WhatsApp en el cual una voz insta a los vigilantes de las instituciones oficiales a realizar una protesta contra la Alcaldía de Cartagena, una vía de hecho desestimada por el sindicato.

“El sindicato asegura que ni hoy, ni mañana ni hay una convocatoria real de protesta. Al ser Delthac una firma privada, la molestia del sindicato y la reclamación salarial de los vigilantes se deben tramitar ante el Ministerio de Trabajo, no con el Distrito. Es como si los obreros contratados por una empresa que construye una vía, la cual la administración adjudicó a un contratista particular, le protesten al alcalde por algún reclamo. La ley y la norma son claras, y son temas laborales privados que deben tramitarse ante el Ministerio”, explicó Martínez.

No obstante, el Distrito convocó para este jueves al sindicato a una reunión extraordinaria para tratar el tema, y revisar caso por caso, pues en algunos hubo descuentos por días de inasistencia o errores de sistema que ya se están corrigiendo, según aseveró el secretario de Educación. Además, Martínez afirmó que hay voluntad de consenso por parte de la empresa Delthac.

“Como siempre hemos dicho, las protestas, bloqueos o todo tipo de vías de hecho no son necesarias para resolver problemas en Cartagena, y atentan contra los derechos ciudadanos y contra la ley. Gobierno al oído no es un eslogan, sino una invitación a escuchar los reclamos de la gente. En este caso particular, aunque deban tramitarlo ante la entidad nacional correspondiente, como son ciudadanos que tienen una demanda, convocamos un encuentro con las partes para buscar soluciones a través del consenso y el orden”, expresó Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.

Y agregó: “Eso sí. Rechazamos todo intento de desinformar o instrumentalizar con quien sabe qué intereses a la ciudadanía para que haya protestas o caos social con información falsa e imprecisa. No es la manera ni lo que necesita la ciudad para avanzar. Hacemos un llamado a la responsabilidad y reiteramos que no habrá ningún tipo de paro o bloqueo en los colegios públicos de Cartagena”.