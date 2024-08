¿Qué se sabe de la lesión de David Ospina? Esto dijo el DT Pablo Repetto

Atlético Nacional empató 1-1 ante Águilas Doradas en el estadio Atanasio Girardot, en juego por la cuarta fecha del fútbol colombiano. El partido, suspendido durante varios minutos por un fuerte aguacero, tuvo la particularidad de la lesión del portero David Ospina.

Ospina, quien recibió el gol de Jesús Rivas en la primera parte, no salió con el equipo para la etapa complementaria, ingresando en su lugar el arquero Harlen Castillo. Posteriormente, se conoció que se había resentido el codo de su brazo derecho.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Pablo Repetto, técnico del equipo, se refirió al respecto. El uruguayo aseguró que se trató de una contusión y explicó que se encuentra a la espera de un reporte médico oficial.

“Lo de David fue una contusión, no tengo reporte médico, hay que esperar a ver el grado de la lesión, nos informarán en estas horas. Por eso fue sustituido, eso está claro”, comentó Repetto en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Análisis del partido

Sobre el juego, por su parte, el entrenador manifestó que se trató de un compromiso con dominio altero durante los dos tiempos, destacando lo hecho por sus dirigidos en la etapa complementaria, donde lograron rescatar un empate agónico.

“Dos tiempos diferentes, el uno que fueron mejor ellos, nos están convirtieron siempre el primer gol, en el comienzo o en el primer tiempo; después, terminamos sometiendo a los rivales, pero no nos alcanza. El otro día terminamos sometiendo a Equidad, pero no nos alcanza para empatar, tuvimos situaciones y el dominio, pero no nos alcanza ni para empatar, es algo parecido también. Intentamos, generamos situaciones y nos llevamos el premio de un punto, me quedó con el segundo tiempo, sin duda, es lo que queremos”, comentó.

Y concluyó: “el rival juega, en el primer tiempo hicieron lo que habíamos hablado antes, un equipo que puso mucha gente en el mediocampo, sin un delantero, por momentos tuvieron la posesión, ellos tienen una chance, una o dos que nos convierten. Intentamos, fuimos y hoy perdemos dos puntos. Mirando el futuro con cosas buenas, sobre todo el segundo tiempo, que es lo que apostamos y queremos para el equipo”.

Nacional suma 10 puntos al cabo de seis partidos disputados, ubicado en la cuarta posición de la Liga con las mismas unidades de Fortaleza, Once Caldas y La Equidad, todos con menos juegos disputados que los antioqueños.