“Me da vergüenza que Nicolás Maduro sea venezolano”, Guanipa, exgobernador de Zulia

Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado Zulia y exdiputado de la Asamblea Nacional Venezolana, relató las amenazas y el intento de secuestro que vivió el pasado sábado 3 de agosto, posterior a las multitudinarias manifestaciones que se presentaron. Guanipa afirma que siente “totalmente” la vigilancia del Servicio de Inteligencia Venezolano.

Este político detalló que, después de terminadas las manifestaciones que mostraban el desacuerdo con la reelección de Maduro, iba en una moto y, “nos dimos cuenta que nos seguía una camioneta y también una moto con un par de personas”. Segundos más tarde, dijo que, “nos interceptaron, atravesaron la moto y pensamos que no había posibilidad de liberarnos”.

En este momento, se encuentra, “resguardado”, y se ha reunido con la oposición venezolana para que hoy se oficialicen más anuncios sobre manifestaciones en contra del Gobierno actual de Nicolás Maduro.

Por otro lado, el exgobernador se refirió al presidente de Venezuela como, “bruto, primitivo, no tiene ningún tipo de racionamiento”, ante su negativa de dejar el poder de una forma pacífica. Además, aseguró que Maduro es un “ladrón” junto con el Fiscal y el presidente del Consejo Nacional Electoral, ya que, ha coartado la división de poderes y la democracia en el país.

Afirmó que el pueblo venezolano se encuentra, “en una situación muy vulnerable”, debido a que, hay persecución judicial y policial a quienes presenten desacuerdo con los resultados oficiales de los comicios del 28 de julio. Narró que la policía pide de mil a dos mil dólares para evitar un proceso judicial, incluso que esta situación ha venido ocurriendo desde el inicio de esta dictadura.

“En Venezuela, no hay ley, no hay constitución, no hay orden judicial”, confirmó Guanipa y, añadió que los ciudadanos que muestren su acta electoral por redes sociales o que son vistos en manifestaciones, llegan a ser vigilados por el Servicio de Inteligencia o la policía para, según él, intentar que, “la gente se desmovilice”.

El exgobernador se expresó de forma contundente sobre la situación política y de orden público en el país, pues dijo que se pretende que, “nosotros aceptemos eso y que nos quedemos callados”, refiriéndose a los resultados oficializados dos veces por el Consejo Electoral de Venezuela. Los venezolanos, de acuerdo con sus declaraciones en diálogo con 6AM Hoy por Hoy, están indignados y buscarán que, “prevalezca la verdad con pruebas”.

También agradeció el apoyo de la comunidad internacional que no se encuentra de acuerdo con la reelección de Nicolás Maduro y pide transparencia frente a los resultados.